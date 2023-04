ARK 2: Release deutlich verschoben und kostenpflichtiges Remastered angekündigt

Ark 2: Wechsel auf Unreal Engine 5 als Grund

Ark: Survival Ascended – Kostenpflichtiges Remastered angekündigt

Server für das originale Ark werden abgeschaltet

mit Schauspieler und Familienmensch Vin Diesel wurde erneut. Das Survival-Dino-Abenteuer wird nicht mehr dieses Jahr erscheinen, sondern deutlich später – und der Vorgänger wird modernisiert., verschiebt sich Ark 2 nun schon zum zweiten Mal. Auch 2023 wird das Survival-Spiel mit Dinos nicht das Licht der Welt erblicken, wie Entwickler Studio Wildcard bekanntgibt. Stattdessen ist dergeplant.Man habe "intensiv darüber nachgedacht", so das Entwicklerteam im Blogeintrag auf der Spielwebseite, und sich schlussendlich dafür entschieden, Ark 2 weit zu verschieben. Zwei Gründe sind dafür entscheidend: Zum einen der Wechsel auf die Unreal Engine 5, dessen neue Technologien man im besten Umfang nutzen möchte. Dies erfordert jedoch einiges an Anpassung, um gleichzeitig die Qualität des Spiels hochzuhalten. Zum anderen hat man intern die Arbeitsläufe angepasst und versucht, das Wohlbefinden des eigenen Teams zu verbessern.Die Verschiebung hat zusätzlich zur Folge, dass man dieses Jahr noch kein Gameplay oder Screenshots zu Ark 2 veröffentlichen wird. Erst 2024 wird man dies in Angriff nehmen und sich ganz auf das Survival-Abenteuer mit Vin Diesel in der Hauptrolle konzentrieren.Bei den angepeilten Plattformen ändert sich übrigens trotz der Verschiebung nichts. Ark 2 erscheint weiterhinund wird wie zuvor angekündigt ab dem ersten Tag im Game Pass erhältlich sein.Doch ganz ohne die Dinos von Ark kommt das Jahr 2023 nicht aus. Im August 2023 wird miteine Remastered-Version des ersten Spiels für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X | S erscheinen. Die Neuauflage setzt ebenfalls auf die Unreal Engine 5 und soll bereits einige der für Ark 2 geplanten Technologien umfassen. Unter anderem ist die Rede von dynamischen Wasser, verbesserter Performance, Unterstützung von Nanite und Lumen, sowie Cross-Plattform Multiplayer, Cross-Progression und Modding.Die Überarbeitung erscheint jedoch nicht als kostenloses Upgrade, sondern alle interessierten Spieler werden zur Kasse gebeten. Für PC und Xbox Series X | S wird Ark: Survival Ascended im August in einem Paket zusammen mit Ark 2 verkauft, sprich ihr bestellt damit automatisch den Nachfolger vor. Das Bundle soll 49,99 US-Dollar, also vermutlich 49,99 Euro kosten und wird ab Release ein Jahr lang zum Kauf zur Verfügung stehen. Danach werden Ark: Survival Ascended und Ark 2 separat verkauft. Auf der Playstation 5 wiederum wird es nur Ark: Survival Ascended geben und zwar zum Preis von 39,99 US-Dollar beziehungsweise 39,99 Euro.Die Neuauflage enthält übrigens nur das Basis-Spiel, die Nicht-Kanon DLC-Maps, sowie das Spin-Off Survival of the Fittest. Zusätzlich werden noch zwei Erweiterungspässe verkauft für jeweils 19,99 Euro verkauft: Der Explorer's Pass enthält die DLCs Scorced Earth, Aberration (ab 4. Quartal 2023) und Extinction (ab 1. Quartal 2024), während der Genesis Pass die Erweiterungen Genesis Part 1 (ab 1. Quartal 2024) und Genesis Part 2 (ab 2. Quartal 2024) umfasst.Die Neuauflage hat auch Konsequenzen für, sprich für das Original. Hierfür wird im Juni das letzte Inhaltsupdate erscheinen, welches mit dem Rhyniognatha einen neuen Dino ins Spiel bringt. Danach wird sich das Team nur noch auf kleinere Updates konzentrieren, die kritische Bugs oder Absturzursachen beheben.Mit dem Release von Ark: Survival Ascended wird Studio Wildcard zudem dieauf dem PC, der PlayStation und der Xbox für Ark: Survival Evolved. Danach könnt ihr das Dino-Abenteuer lediglich nur noch im Singleplayer erleben oder ihr stürzt euch auf unoffizielle Server, die von anderen Spielern bereitgestellt werden. Die Speicherstände der offiziellen Server werden immerhin vom Entwicklerteam hochgeladen, damit Spieler sie weiter nutzen können und nicht ihren gesamten Fortschritt verlieren.Wer jedoch nach August weiterhin Ark auf offiziellen Servern spielen will, der muss zwingend auf die Remastered-Version umsteigen. Oder wartet bis Ende 2024 auf