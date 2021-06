Evil Dead: The Game: Asymmetrisches Multiplayer-Gemetzel kommt noch 2021; frische blutige Spielszenen

Bruce Campbell persönlich erklärte heute auf dem Summer Game Fest, wie man sich im blutigen Mehrspieler-Titel Evil Dead: The Game mit Freunden zusammenschließt oder alternativ als Dämon Unheil anrichtet. Der Multiplayer-Titel (Koop und PvP) wird 2021 für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Switch erscheinen.Das Spiel basiert auf der Evil-Dead-Reihe (Tanz der Teufel bzw. Armee der Finsternis) und soll eine "Over-the-Top-Spielerfahrung" bieten. Wie bei Dead by Daylight oder Evolve wird auf ein 4-gegen-1-System gesetzt. Vier Überlebende erkunden die Umgebung und sammeln Gegenstände, um die Bresche zwischen den Welten zu schließen. Der Gegenspieler übernimmt die Kontrolle über den Kandarian-Dämon, um Ash und seine Freunde zu jagen. Man soll auch von den Deadites, der Umgebung und sogar den Überlebenden selbst Besitz ergreifen können.Die Entwickler versprechen einen blutigen Kampf gegen das Böse. Sie wollen den Horror, den Humor und die Action aus der Vorlage einfangen. Mehr als 25 Waffen (Gauntlet, Boomstick und Kettensäge) und eine Vielzahl von Skill-Trees sind geplant.Letztes aktuelles Video: The Game Awards 2020 Trailer