Ghosts 'n Goblins Resurrection: Der Todestanz in Boxershorts wird für PC, PS4 und Xbox One umgesetzt

In den 80ern und 90ern sorgte dieser seitwärts scrollende Klassiker sowohl in der Spielhalle als auch auf C64, Amiga, Atari, NES & Co für Angst und Schrecken am Joystick. Die Neuauflage Ghost'n Goblins Resurrection suchte bereits im Februar die Switch heim - und am heutigen Freitag hat Capcom auch Umsetzungen für PlayStation 4, Xbox One und den PC (Steam) angekündigt. Termine wurden vorerst nicht genannt. Im Test der Switch-Fassung resümierte Jörg:"Diese über die RE Engine inszenierte Neuauflage verströmt zwar charmantes Bilderbuchflair mit toll designten Drachen und profitiert von einigen kosmetischen Zusätzen hinsichtlich Waffen sowie Schwierigkeitsgrad für Einsteiger. Aber selbst leicht modernisiert bleibt es eines der bösesten und gemeinsten Spiele auf diesem Planeten - dagegen ist Demon's Souls ein Spaziergang."