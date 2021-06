Ghosts 'n Goblins Resurrection: Knallharter Todestanz erscheint heute für PC, PS4 und Xbox One

Die Neuauflage Ghosts 'n Goblins Resurrection ab 26,99€ bei kaufen ) suchte bereits im Februar die Switch heim ( zum Test ) - und am heutigen Dienstag, 1. Juni veröffentlicht Capcom auch Umsetzungen des Plattformers für PlayStation 4, Xbox One und den PC (Steam). Im aktuellen Titel in der Reihe begibt sich der furchtlose Ritter Arthur auf ein weiteres Abenteuer, um eine Prinzessin zu retten.Der Titel beinhaltet acht verschiedene Waffen und drei Schwierigkeitsstufen: Squire, Knight und Legend. Der neue Page-Modus gewährt Neueinsteigern auf Wunsch unbegrenztes Leben. Arthurs aktualisiertes Waffenarsenal beinhaltet außerdem neue Fähigkeiten und diverse Arten Magie, die Spielern erlaubt, den Kampf mit Zaubersprüchen wie Firewall und Thunderstorm aufzumischen und zu ihren Gunsten zu drehen:"Um den Kampf gegen das Böse zu gewinnen und den Frieden wiederherzustellen, wird Arthur alle Waffentypen und Magiefähigkeiten meistern müssen. Erstmals in der Reihe können jetzt bis zu 2 Freunde oder Familienmitglieder dem Ritter im lokalen Mehrspielermodus zur Seite stehen. Als einer von drei Charakteren können Mitspieler Arthur bei seinen Missionen unterstützen: Barry, der Barrieren erschafft; Kerry, der Arthur durch gefährliche Situationen trägt; und Archie, der Brücken kreieren kann.Die legendäre Platforming-Serie feuert ihren Neuanfang mit Ghosts 'n Goblins Resurrection, welches die Rückkehr der Serie markiert, die vor 35 Jahren ihr Debüt feierte. Der neueste Eintrag der Reihe zollt den Vorgängern Ghosts 'n Goblins und Ghouls 'n Ghosts Tribut, indem er Action-geladenes Sidescrolling-Gameplay mit märchenbuchhafter Optik und herausfordernden Hindernissen kombiniert. Das neue Spiel begleitet abermals den tapferen Ritter Arthur, der durch gespenstische Welten des Dämonenreichs rennen, springen und kämpfen muss.Arthur muss auf seiner Mission unzählige schaurige Feinde bezwingen und die Prinzessin aus der Gefangenschaft des Dämonenherrschers befreien. Mutige Ritter müssen extreme Vorsicht walten lassen, denn es warten viele Gefahren und Feinde wie beispielweise der Zombie, der Skelettmörder, Pig Man und Arremer. Ähnlich wie bei früheren Ghosts 'n Goblins-Titeln werden tapfere Ritter beim zweiten Durchspielen des Spiels eine ganz neue Welt voller Schrecken und Feinde entdecken, die neue Herausforderungen mit sich bringt."Letztes aktuelles Video: Trailer 1