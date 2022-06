Evil West: Neuer Trailer verrät den Erscheinungstermin

Viel Blut und eine Elektrofaust

Im Herbst wird losgeschnetzelt

Nachdem der dritte Ausflug des Shadow Warrior bei den Fans auf wenig Gegenliebe traf, legen die Flying Wild Hog-Studios schon bald mit einer weiteren Schlachtplatte nach. Es geht in den Wilden Westen.Der neue Trailer zum blutigen Koop-Action-Abenteuer Evil West ( ab 59,99€ bei vorbestellen ) zeigt neben ein paar krachenden Gameplay-Elementen nun auch einen Erscheinungstermin für das neue Spiel der Shadow-Warrior-Macher.Im Trailer sind kurze Szenen aus dem Einzelspieler- und dem Online-Koop-Modus für zwei Spieler von Evil West zu sehen. Eingehüllt in einen dicken Ledermantel und natürlich behangen mit allerlei Schießeisen, stellt sich der Protagonist einer Horde übler Dämonen. Den böse entstellten Jungs wird im Fernkampf per Schießprügel Saures gegeben, geht es in den Nahkampf, kommt die Elektrofaust zum Einsatz – wenn nicht gerade eine meterlange Sense oder anderes Werkzeug gezückt wird. Das sieht zwar ein wenig trashig aber nach einer großen Tüte Spaß aus, das Setting für die blutigen Auseinandersetzungen wirkt zudem passend und relativ unverbraucht.Der fehlende Online-Koop-Modus war einer der Punkte, die in Shadow Warrior 3 schmerzlich vermisst wurden. In Evil West könnt ihr nun endlich wieder zu zweit auf Monsterjagd gehen. Ob man die gesamte Story zusammen erleben oder nur mal eben bei seinem Kumpel vorbeischauen kann, ist anhand des gezeigten Materials leider nicht ersichtlich. Auch Aspekte wie die Verbesserung von Waffen oder anderer notwendiger Abwehrmaßnahmen, findet im Trailer keine Erwähnung, werden allerdings auf der entsprechenden Website des Entwicklers angeteasert.Momentan sieht Evil West ein wenig wie der kleine Geheimtipp Remnant: From the Ashes aus, der ebenfalls gut unterhalten konnte. Den Erscheinungstermin für Evil West gibt das Studio für den 20. September 2022 an. Das Spiel kommt für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S|X.