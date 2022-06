Evil West: Neuer Trailer zeigt Gameplay und Zwischensequenzen

Erinnerungen an Red Dead Revolver

Neben einem Erscheinungstermin für die blutige Action-Klopperei Evil West ( ab 44,99€ bei vorbestellen ) gibt es noch einen weiteren Trailer, der rund zehn Minuten echtes Gameplay samt dazugehöriger Zwischensequenzen zeigt.In Evil West stellt ihr euch – wahlweise auch im Online-Koop für zwei Spieler – als knallharter Revolverheld einer Übermacht von Vampiren und Dämonen. Während der Auseinandersetzungen kommen Fern- und Nahkampf-Waffen gleichermaßen zum Einsatz, um den Unholden besonders saftig Einhalt zu gebieten.Zumindest im Fernkampf per Six-Shooter erinnern die Ballereien im Trailer dezent an die Western-Shootouts von Red Dead Revolver . Behände zielt der Pistolero auf die Hände, um die Gegner zu entwaffnen – oder setzt diese gleich mit einem Kopfschuß ausser Gefecht. Kommt ihm einer der bösen Buben zu nahe, dann werden Schellen mit einer elektrisch aufgeladenen Faust ausgeteilt.Das trashige Szenario und die Mechaniken wissen in diesen kurzen Gameplay-Sequenzen durchaus zu überzeugen, die Kämpfe kommen recht wuchtig und optisch einigermaßen ansprechend rüber. Besonders im Koop-Modus könnte das Action-Gekloppe für eine Menge Kurzweil sorgen.Die Entwickler erklären zusätzlich zum neuen Material: "Töte stilvoll blutrünstige Ungeheuer als Einzelkämpfer oder im Koop mit einem Freund. Erkunde und kämpfe dich durch eine storylastige Kampagne und verbessere deine Waffen und Jagdwerkzeuge. Schalte neue Vorteile frei, um dein Können im Monstertöten weiterzuentwickeln und finde so deinen eigenen Spielstil, um übernatürliche Horden zu besiegen".