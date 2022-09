Evil West: Neuer Gameplay-Trailer zeigt Kampfmechanik

Come here!

Bereits am 22. November wird auf PC und Konsolen im Wilden Westen losgematscht. Ein weiterer Trailer zeigt, worauf sich die Spieler im Kampf gegen die vampirischen Ausgeburten freuen können.Lederkutte überwerfen, Tesla-Handschuh auf- und die doppelläufige Schrotflinte durchladen: In Evil West ( ab 44,99€ bei vorbestellen ) , das bei den Entwicklern der Shadow-Warrior -Serie in Arbeit ist, gilt es zahlreiche Monster auf derbste Weise zurück in die Hölle zu schicken – entweder alleine oder im kooperativen Online-Modus für bis zu zwei Spieler.Im Trailer erstmals zu sehen ist die Fähigkeit die Monster per Handschuh gleichzeitig unter Strom zu setzen und blitzschnell zu sich heranzuziehen. Dann folgen ein paar ordentliche Schellen, es ist ebenfalls möglich den Gegner per Uppercut in die Luft zu prügeln und dann fachgerecht per Juggle zu filettieren.Sollten sich mehrere Höllenwesen auf einmal auf der Platte befinden, dann sorgen mächtige Kombos aus Schlag- und Schusswaffen schnell für blutgetränkte Belustigung. Denn ganz wie in den Shadow-Warrior-Spielen spritzt der rote Lebenssanft in Fontänen durch die Spielumgebung, wenn die Spielfigur so richtig auf den Putz haut.Das gezeigte Material wirkt dynamisch, die Gegner abwechslungsreich und auch die verschiedenen Fähigkeiten lassen sich sinnvoll kombinieren um selbst den fiesesten Unholden Herr zu werden. Auch optisch können die neuen Gameplay-Schnipsel zu Evil West überzeugen, die leicht trashige Anmutung passt perfekt zum Geschehen auf dem Bildschirm.Nicht zu sehen sind einige kleine Rollenspiel-Elemente, wie etwa die Möglichkeit, die eigene Ausrüstung und die Kräfte des bärbeißigen Cowboys nach und nach zu verbessern.Evil West erscheint nach einer kleinen Verschiebung nun am 22. November für PC, PS4, P5, Xbox One und Xbox Series S|X.