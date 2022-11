Evil West: Neuer Trailer verrät alles, was ihr zum Actionspiel wissen müsst

Evil West: Vampirjagd im Wilden Westen

Nur noch wenige Wochen, dann könnt ihr zum knallharten Vampirjäger im Wilden Westen werden. Evil West steht vor der Tür und die Entwickler zeigen, was euch darin erwartet.In mächtiger Ledermontur und mit doppelläufiger Schrotflinte macht ihr in Evil West vor allem Jagd auf Vampire und andere Dämonen. Dabei geht Protagonist Jesse Rentier keineswegs zimperlich zu, wie ihr im neuen Trailer ein paar Mal deutlich zu Gesicht bekommt.Ziel von Jesse Rentier ist die Auslöschung einer Vampirverschwörung, die seiner eigenen Organisation eines Tages zum Verhängnis wurde. Nur noch wenige Mitglieder des Rentier Instituts sind am Leben, weshalb Jesse auf Rache sinnt. Zusammen mit seinem Begleiter Edgar Gravenor macht er sich auf die Jagd und will unterwegs auch den Vampirjäger-Orden wieder aufbauen.Damit das klappt, sammelt Jesse nicht nur neue Verbündete, sondern vor allem jede Menge Feuerkraft. Dabei bietet Evil West eine Mischung aus klassischen Waffen und modernen Technologien, wie zum Beispiel einen Tesla-Handschuh. Darüber hinaus verfügt jede Waffe über einen eigenen Talentbaum. Da können mit einem Gewehr auch schon mal Kettenblitze verschossen werden.Sobald ihr euch im Arsenal für eine Kombination von Waffen entschieden habt, könnt ihr in den Kampf ziehen – entweder alleine oder im 2-Spieler-Koop-Modus. In Sachen Kampfsystem setzt Evil West vor allem auf die Mischung aus Fern- und Nahkampf und den Einsatz von mächtigen Komboangriffen. Hin und wieder sollte man aber auch ausweichen.Solltet ihr nach dem Video Lust auf Evil West bekommen haben, dann müsst ihr euch nicht mehr lange gedulden. Die Vampirhatz erscheint am 22. November für den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X | S.