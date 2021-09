Mass Effect (Next): Setzen EA und BioWare wieder auf Unreal statt Frostbite?

Könnten Electronic Arts und BioWare im nächsten Teil von Mass Effect auf die Unreal Engine von Epic setzen anstatt weiterhin die hauseigene Frostbite Engine von DICE zu verwenden? Hinweise darauf finden sich laut Venturebeat in einer aktuellen Stellenausschreibung für die Suche nach einem technischen Direktor für das Projekt, in denen explizit nach Kandidaten mit Unreal-Erfahrung gesucht wird.Autor Jeff Grubb hat außerdem seine Quellen angezapft, die im bestätigt haben, dass offenbar ein Wechsel von Frostbite zu Unreal diskutiert wird. Für Mass Effect wäre es eine Rückkehr zu den Wurzeln: Die ersten drei Teile und auch die kürzlich veröffentlichte Legendary Edition wurden mit der Unreal Engine erschaffen. Erst bei Mass Effect: Andromeda entschied man sich für die Frostbite Engine, bei der ursprünglich angedacht war, dass die bei allen Spielen von EA genutzt werden sollte. Für prominentere Ausnahmen sorgte in der Vergangenheit bereits Respawn Entertainment, das seit ebenfalls zur Studiofamilie des Publishers gehört: Bei der Titanfall -Reihe und Apex Legends setzte das Team von Vince Zampella auf eine modifizierte Source-Engine von Valve, während man für Star Wars: Jedi Fallen Order die Unreal Engine 4 als technisches Grundgerüst nutzte.Letztes aktuelles Video: The Game Awards 2020 Teaser