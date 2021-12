Mass Effect (Next): Verwendung der Unreal Engine für das Rollenspiel bestätigt

BioWare is hiring talented programmers with UE4/5 experience! Come, join our team and work with us on the next Mass Effect game!https://t.co/6Wr7CpRnh4#BioWare #hiring #UnrealEngine



— Brenon Holmes (@BrenonHolmes) December 17, 2021

Was bisher lediglich ein Gerücht war, ist mittlerweile weitgehend offiziell bestätigt: Das Rollenspiel der Mass-Effect-Serie entsteht auf Basis der Unreal Engine 5. Der entsprechende Hinweis kommt direkt von dem Entwicklerstudio BioWare in Person des Produzenten Brenon Holmes.Der veröffentlichte vor kurzem via Twitter den Link zu einer aktuellen Stellenausschreibung für sein Team. Unter anderem werden derzeit mehrere Programmierer gesucht, die über Erfahrungen mit der Unreal Engine 4 únd der Unreal Engine 5 verfügen. Ganz genau heißt es: "BioWare stellt talentierte Programmierer ein, die über Erfahrung mit der Unreal Engine 4/Unreal Engine 5 verfügen. Los, tretet unserem Team bei und arbeitet gemeinsam mit uns an dem nächsten Mass-Effect-Spiel."Damit dürfte klar sein, dass die nächste Episode der Rollenspiel-Serie Mass Effect definitiv Unreal und nicht mehr die von Dice entwickelte Frostbite Engine verwendet, die noch bei Mass Effect Andromeda zum Einsatz kam. Erst im September dieses Jahres kam erstmals das Gerücht auf (wir berichteten ), dass das neue Spiel aller Wahrscheinlichkeit nach auf Unreal-Technologie setzen würde, damals allerdings noch ohne Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens BioWare.Letztes aktuelles Video: The Game Awards 2020 Teaser