Mass Effect (Next): Welche Geheimnisse verbirgt das Artwork vom N7-Day?

Kurze Rückblende: Im vergangenen November veröffentlichte BioWare passend zum N7 Day ein neues Poster beziehungsweise Artwork zum nächsten Teil von Mass Effect (wir berichteten ). Schon damals rästselte und spekulierte die Community, was dort im Detail zu sehen war. Wenn es nach dem General Manager Gary McKay geht, solltet ihr nochmals einen ganz besonders genauen Blick darauf werfen.Im jüngsten Blog-Eintrag mit dem Titel "State of BioWare" kam McKay u.a. auch auf das nächste Mass Effect zu sprechen. Dabei verwies er auf das eingangs erwähnte Artwork und machte einige nebulöse Andeutungen: "Wenn ihr heiß auf Mass Effect seid: Ich empfehle euch, das Poster anzuschauen, das wir zum N7 Day veröffentlicht haben. Wenn ihr genauer hinseht, entdeckt ihr einge versteckte Bonbons. Wenn ich richtig zähle, gibt es mindestens fünf Überraschungen, die auf eine tolle Zukunft im Mass-Effect-Universum hinweisen."McKay ging im weiteren Verlauf des Blogs nicht ins Detail, so dass nicht ganz klar ist, worauf genau er anspielt. Das Artwork zeigt eine Szene aus der Vogelperspektive – extrem weit rausgezoomt. Vor einem Raumschiff, das in der nähe eines riesigen Kraters gelandet ist, steht eine vierköpfige Gruppe, die nicht genauer zu erkennen ist. Etwas weiter davon entfernt befindet sich eine weitere Figur.Letztes aktuelles Video: The Game Awards 2020 Teaser