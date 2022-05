Mass Effect (Next): Hat BioWare die Rückkehr von Shepard verraten?

Eine Produktbeschreibung im BioWare-Shop löst Schnappatmung bei Mass-Effect-Fans aus. Wie es zum möglichen Leak kam, wie der Fehler ausgebessert wurde und was an den Gerüchten dran sein könnte.Das Ende der ursprünglichen Mass-Effect-Trilogie hat Wunden hinterlassen : Beim allerersten Spielen und Erleben des Finales anno 2012, und natürlich durch den Aufruhr rund um den nachgereichten Extended Cut für Mass Effect 3 ; von Erleichterung über Wut bis hin zum Vorwurf der Rückgratlosigkeit war damals alles dabei. Zehn Jahre und eine überflüssige Fortsetzung namens Andromeda später wissen wir vor allem, dass bei BioWare ein neuer Serienteil entsteht. Infos dazu sind aber auch eineinhalb Jahre nach der Ankündigung via Teaser (Video unten) noch immer Mangelware Die vom YouTuber Mr Hulthen entdeckte , mögliche Info zum neuen Spiel stammt von einem Poster aus dem offiziellen BioWare-Gear-Store . Dort verriet der Info-Text zur "Mass Effect – Mysteries from the Future"-Lithographie folgendes: "Die Show geht weiter... Shepards letzter Auftrag hat vielleicht die Bedrohung durch die Reaper beendet, aber das war mit immensen Kosten, darunter die Erde selbst, verbunden. Während Shepard und die Überlebenden die Scherben zusammenfegen, fragen sich die Fans, was als nächstes ansteht."Weitere Infos, die Bezug nehmen auf den Bildinhalt des Posters (1 Kroganer, 1 Viererteam, an die Normandy erinnnerndes Schiff, Krater in Geth-Form) und auf die von BioWare-Manager McKay gestreuten Gerüchte gehen angesichts der Sprengkraft der obigen Zeilen unter. Wird Shepard etwa wieder als Charakter im neuen Mass Effect auftauchen und vielleicht sogar spielbar sein? Bekanntlich gab es verschiedene Enden von Mass Effect 3 , mit zum teil fatalen Folgen für die Charakterriege – und demzufolge auch mehrere Optionen, daran anzuschließen. Welches Ende nun als offizieller Serienkanon gilt, könnte durch den Text aus dem Shop geklärt sein. Oder ist da überhaupts nichts dran? Denn rasch wurde der Text im BioWare-Gear-Store geändert: Zunächst wurde nur Shepards Name entfernt, in einer zweiten Revision wurden dann sämtliche Bezüge zur Story gelöscht.Natürlich stürzten sich viele Spieleseiten auf Mr Hulthens Video, mal mehr , mal weniger euphorisch bzw. leichtgläubig. Mittlerweile hat Mike Gamble, bei BioWare als Project Director für das nächste Mass Effect angestellt, via Twitter mitgeteilt , dass es sich beim ursprünglichen Text um einen Fehler gehandelt haben soll. Eine offizielle Stellungnahme von BioWare und/oder EA steht allerdings noch aus.Letztes aktuelles Video: The Game Awards 2020 Teaser