Mass Effect (Next): Alle Ankündigungen vom N7 Day 2022

Mass Effect: Die vier Gesichter des nächsten Serienteils

Bei Eidos Montreal war sie lange Zeit an den Storys von Deus Ex: Human Revolution, Deus Ex: Mankind Divided und Guardians of the Galaxy beteiligt, ehe sie sich im Juli 2022 Bioware anschloss und dort nun als Senior Narrative Director für die Geschichte des neuen Mass Effects verantwortlich ist. Parrish Ley: Der Franchise Creative Director arbeitet schon seit über 16 Jahren bei Bioware und begann seine Karriere einst mit dem ersten Mass Effect. Für den neuen Teil der Reihe will er darauf achten, dass die Serie ihren Wurzeln auf jeden Fall treu bleibt.

Mass Effect: Was ist MR 7?





Ebenfalls ins Auge springt der Mittelteil, in der offenbar gerade ein Massenportal zusammengebaut wird. Welchen Zweck es dient, geht aus dem Artwork nicht hervor. Es könnte aber ein Hinweis darauf sein, dass die Geschichte des nächsten Mass Effect an die Ereignisse des dritten Teils anknüpft und die einstigen Massenportale zerstört worden sind.



Auf der Raumstation ist zudem der Schriftzug MR 7 sichtbar. Naheliegend wäre, dass es die Abkürzung für "Mass Relay 7" ist. Andere Raumstationen mit einem Masseportal könnten ähnlich durchnummeriert sein. Ganz so einfach ist das aber nicht, denn das Artwork ist eigentlich gar nicht neu. Bereits im November 2020 wurde die Zeichnung, wenn auch mit einem anderen Hintergrund, im Buch BioWare: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development entdeckt.







Derek would cry if saw this. Is that a camera flash? The humanity! Here. have the real thing (from Bioware 25 book). Shinobi's also wrong in his speculation though :) https://t.co/vSmyQh1Toj pic.twitter.com/qWIDYbula0



— Michael Gamble (@GambleMike) December 12, 2020

Damals kam es ebefalls umgehend zu Spekulationen und Theorien rund um die mysteriöse Abkürzung. Für Mass Relay soll sie aber nicht stehen, wie Mike Gamble seinerzeit auf Twitter zu verstehen gab. Somit dürfen Fans weiter raten, was genau MR 7 bedeutet.



N7 Day: Mass Effect für Die Sims



Neben dem klitzekleinen Infohappen zum nächsten Mass Effect, gibt es noch eine Ankündigung mehr zum N7 Day 2022. Ab dem 17. November könnt ihr nämlich in



Zu guter Letzt gibt es im Rahmen des N7 Day die Mass Effect: Legendary Edition sowohl auf Steam als auch in der EA app derzeit reduziert. Bis zum 11. November erhaltet ihr die komplette Mass Effect-Trilogie für rund 25 Euro.



Letztes aktuelles Video: The Game Awards 2020 Teaser



Jedes Jahr gibt es einen Termin, den alle Fans von Mass Effect kennen: Der 7. November, der auch als N7 Day bekannt ist. Große Ankündigungen gibt es aber in diesem Jahr eher weniger.Wer also mit ersten handfesten Informationen zum nächsten Mass Effect gerechnet hat, muss sich leider weiterhin in Geduld üben. Ein paar kleine Infofetzen gibt es aber trotzdem und eine Konzeptzeichnung, die zu Spekulationen anregt.Während das nächste Dragon Age bereits in der Alpha ist , befindet sich das kommende Mass Effect-Abenteuer noch in einer Pre-Production. Die Arbeiten daran, so heißt es von Bioware im Firmenblog , seien dennoch bisher gut vorangekommen. Mittlerweile habe man ein Team zusammengestellt, welches sowohl aus Serienveteranen als auch neuen Mitarbeitern besteht.Geleitet wird das Entwicklerteam derzeit von vier Personen, die sich in diesem Jahr vorstellen:Mehr Infos zum nächsten Mass Effect gibt es an dieser Stelle nicht. Man sei schlichtweg noch nicht bereit, um viel mehr über den kommenden Serienteil zu verraten. Einen kleinen Einblick gewährt Bioware trotzdem.Als zumindest kleine Entschädigung für die ausstehende Infos zum nächsten Mass Effect, gibt es ein spezielles Artwork. Darauf zu sehen ist eine Raumstation, die über einen unbekannten Planeten schwebt. Auffällig sind auf dem Bild zum einen die Farben der Raumstation, die Erinnerungen an die Cerberus-Fraktion wecken. Schon in den drei Spielen von Mass Effect spielte die paramilitärische Gruppierung, die die Interessen der Menschen als wichtigstes Gut ansieht, immer wieder eine wichtige Rolle.