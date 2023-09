Mass Effect Next: Statt Open World wieder mehr klassisches Format, laut Insider

Mass Effect: Angeblich ohne Open World

Erst Dragon Age, dann Mass Effect

Mitundhat Bioware seit 2013 aufgesetzt. Möglicherweise geht man bald wieder in die andere Richtung: Laut einem Insider soll sich daswieder stärker an denorientieren.Natürlich sind Wurzeln relativ zu betrachten, denn schließlich unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht bereits einvon einem. Speziell scheint sich das aktuelle Gerücht jedoch darauf zu beziehen, dass Bioware von dem Ansatz aus Andromeda intern abrücken soll, sprich diekein Thema sein sollen.Die Aussagen zu dem Thema stammen von Jez Corden, Autor bei Windows Central und Moderator des Xbox Two Podcast. Im Letzteren ging es vor kurzem eigentlich in erster Linie umund, dass Bethesdahabe. In der Diskussion fiel auch der Name Bioware, die ebenfalls den Plan haben, mitund dem nächsten Mass Effect wieder an erfolgreichere Zeiten anzuknüpfen.Im Zuge dessen ließ es sich Corden nicht nehmen, ganz kurz auf den kommenden Mass Effect-Serienteil einzugehen. Dieser soll, wie er gehört habe, die Open World-Ansätze aus Andromeda über Bord werfen. "Ich habe gehört, dass Mass Effect die offene Welt aufgibt und zu seinem klassischen Format zurückkehrt. Ich weiß nicht, ob das zu 100 Prozent stimmt, aber es ist ein Branchengerücht."Wie Corden selbst direkt einräumt, handelt es sich dabei noch um keine handfesten Aussagen, sondern es sei lediglich ein wild umherschwirrendes Gerücht. Selbst wenn es stimmt, dürfte fraglich sein, ob diesbezüglich schon das letzte Wort gesprochen ist, denn noch befindet sich. Das hat zumindest Bioware vor fast einem Jahr am N7 Day verraten.Aktuell liegt der Fokus bei Bioware voll und ganz auf Dragon Age: Dreadwolf, welches sich schon seit einigen Jahren in Entwicklung befindet. Offiziell ist das, aber eine richtige Enthüllung samt Spielszenen hat es noch nicht gegeben. Mit der ist auch in nächster Zeit nicht unbedingt zu rechnen.Schließlich wird der, wie Publisher Electronic Arts zuletzt in seinem Geschäftsbericht offenbarte. Da außerdem ein Großteil des Mass Effect-Teams bei der Fertigstellung aushilft, sollten Fans der Sci-Fi-Reihe noch eine Menge Geduld mitbringen. Bis es wieder ins Weltraum geht, dürften noch einige Jahre ins Land ziehen.