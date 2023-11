Mass Effect Next: Bioware veröffentlicht neuen Teaser und lässt Fans rätseln

Mass Effect: Ein neuer Teaser lädt zum Rätselraten ein

Andeutung eines riesigen Zeitsprungs

Im letzten Jahr fiel der, der quasi offizielle Feiertag für Fans von, eher dürftig aus. In diesem Jahr ist er ein bisschen spannender: Entwickler Bioware veröffentlichte anlässlich des 7. November einen neuen, wenn auch argzum nächsten Serienteil.ist eigentlich schon, aber die Entwicklung zieht sich bekanntlich in die Länge. Der Fokus liegt vorerst auf, welches aber ebenso noch. Die Informationslage bezüglich beider Spiele ist also verhältnismäßig gering – weshalb sich Fans an jeden noch so kleinen Fetzen klammern.oder eine kleine Audiodatei, gibt es zumdieses Mal sogar einen kleinen. In rund 30 Sekunden zeigt der nicht gerade viel: Es ist lediglich eine Person mit einem Mantel zu sehen, die man in den ersten paar Sekunden noch für Liara T'Soni halten könnte, der bekannten Asari-Wissenschaftlerin aus der Shepard-Trilogie.Schnell wird aber klar, dass es sich sehr wahrscheinlich nicht um Liara handelt, denn kurz darauf zeigt sich ein N7-Schriftzug, quasi die Special Forces der von Menschen getragenen Allianz, auf der Kleidung. Das Gesicht enthüllt Bioware an dieser Stelle nicht. Stattdessen trägt dienatürlich einen Helm, ehe sie eine Waffe zückt und offenbar durch eine Hangartür ins Freie tritt. Mehr wird innerhalb des Videos nicht verraten.Angesichts der Aufmachung gibt es viel Raum für Spekulation:Ist sie noch im Dienst der Allianz oder trägt sie die N7-Kleidung nur aus Nostalgie? Ist es überhaupt ein bestehender Charakter oder handelt es sich um eine Art Platzhalter für den Protagonisten oder die Protagonistin des neuen Mass Effects? In gewisser Weise erinnert der jetzige Teaser an die Ankündigung vonauf der E3 2015, bei der ebenfalls ein bis dato unbekannter Charakter mit N7 Rüstung im Fokus stand Apropos Andromeda, dazu lieferte Bioware auch einen möglichen Hinweis. Im Teaser auf der Mass Effect-Seite ist nämlich die Rede von einem Notrufsignal, welches aus der weit entfernten Galaxie stammt. Darüber hinaus ist die Teaser-Webseite mit der Nummer 2819 versehen – exakt das Jahr, in dem die Handlung von Mass Effect Andromeda stattfindet.Das muss jedoch nicht heißen, dass das nächste Mass Effect eine Fortsetzung zu dieser Geschichte wird. Aber möglicherweise will man Bioware den bei Fansnicht gänzlich in Vergessenheit geraten lassen. Allerdings ist das bislang aufgrund fehlender Informationen reine Spekulation.Nur Bioware selbst kann darauf eine Antwort liefern, wobei das vermutlich noch eine ganze Weile lang dauern wird, denn ein Release liegt in weiter Ferne. Letzten Gerüchten zufolge