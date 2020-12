Century: Age of Ashes: Teambasierte Drachenkämpfe angekündigt

Screenshot - Century: Age of Ashes (PC) Screenshot - Century: Age of Ashes (PC) Screenshot - Century: Age of Ashes (PC) Screenshot - Century: Age of Ashes (PC) Screenshot - Century: Age of Ashes (PC) Screenshot - Century: Age of Ashes (PC) Screenshot - Century: Age of Ashes (PC) Screenshot - Century: Age of Ashes (PC) Screenshot - Century: Age of Ashes (PC)

Playwing hat im Rahmen der Game Awards 2020 die Drachenreiter-Action Century: Age of Ashes angekündigt, die im Februar 2021 in den Early Access auf PC starten soll. Im Januar soll außerdem ein geschlossener Betatest stattfinden. Closed-Beta-Registrierungen via Steam sind bereits möglich. Später soll der voraussichtlich Anfang 2022 erscheinende Free-to-play-Titel auch im Epic Games Store und Microsoft Store erhältlich sein. In der Spielbeschreibung heißt es: "Century: Age of Ashes ist ein teambasierter Free-to-Play 6v6 Drachenreiter-Online-Shooter. Werde zum Meister verschiedener Klassen und Drachen, kämpfe in erbitterten Arenaschlachten und beherrsche mit deinem Team in rasanten Luftkämpfen den Himmel.Kämpfe in erbitterten Arenaschlachten, beherrsche deinen Drachen und lass deine Feinde deine Macht in atemberaubenden Luftkämpfen spüren. Die Arena ist gnadenlos, und du musst es auch sein, wenn du überleben willst! Triumphiere mit deinem Team in 3 Spielmodi: Gemetzel, Überleben und Raid! Erlebe verschiedene Spielstile mit 3 einzigartigen Klassen, jede mit ihren eigenen Fähigkeiten! Schütze dich und verwirre als Windwache, verfolge und zerstöre als Marodeur oder tarne dich und stelle Fallen als Phantom. Was soll dein Weg zum Sieg sein? Dem Spiel werden regelmäßig neue Klassen hinzugefügt.Jeder Levelaufstieg bringt dir neue Möglichkeiten, deine Klassencharaktere und Drachen mit neuen Anpassungen einzigartig aussehen zu lassen. Sammle Erfahrung im Kampf, um neue Drachen zum Reiten auszubrüten. So mächtig du auch aussehen magst, bei Century: Age of Ashes geht es um Können, und alle Anpassungsoptionen sind ausschließlich kosmetischer Natur. Century: Age of Ashes ist völlig kostenlos und wird es auch für immer sein, sogar über die Early Access hinaus. Kosmetische Anpassungen können durch Spielen freigeschaltet oder gekauft werden. Keiner der Einkäufe im Spiel wird jemals Pay-to-Win sein."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer