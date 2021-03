Century: Age of Ashes: Closed-Beta- und Early-Access-Termine für die teambasierten Drachenkämpfe

Einführung eines MMR-Systems in die Queue, um die Spielbalance zu verbessern und Spieler gleicher Stufe in die gleichen Partien zu setzen.

ROOKIE Modus wird nur bis Level 10 zugänglich sein

Hinzufügen eines SKIRMISH-Modus: ein Best-of-5-, 3v3-Spielmodus, der den ROOKIE-Modus für Spieler der Stufe 10 und höher ersetzen wird. Alle Bedienelemente werden zu Beginn der ersten Runde verfügbar sein.

Ein FREE FLIGHT-Modus wird verfügbar sein. Spieler können sich dort mit der Steuerung des Drachen vertraut machen und gegen einen gegnerischen Bot spielen.

Anpassung der Anzahl der Runden auf ein Best-of-3 und eine zusätzliche 4. Runde im Falle eines Unentschiedens, um den XP Draw Exploit zu vermeiden.

Überarbeitung des Sounddesigns, um den Spielmodus noch epischer zu gestalten

Verbessertes Balancing durch Hinzufügen weiterer Spawn-Punkte für die Flagge

Allgemeine UI/FX-Verbesserungen, um die Ziele übersichtlicher zu gestalten

Einführung eines Sanktionssystems für Spieler, die eine Partie vorzeitig verlassen

Der Shop wird geöffnet! Spieler können ihre gewonnene Währung für coole Items ausgeben. Echtgeld-Käufe werden nicht möglich sein!

Eine Bestenliste wird abrufbar sein

Globale Ping-Verbesserungen

Verbesserte Maus- und Tastatur-Steuerung

Allgemeine Verbesserungen am Sounddesign, um das Gefühl zu verbessern, wenn Spieler einen Gegner treffen

Das Progressionssystem wurde neu ausbalanciert. Ziel ist es, dass sich ein Level-Up mehr wie eine Errungenschaft anfühlt

Vom 12. bis zum 21. März wird Playwing einen zweiten geschlossenen Betatest ihrer Drachenreiter-Action Century: Age of Ashes via Steam veranstalten. Diese soll neue Matchmaking-Optionen und Spielmodi, eine verbesserte Steuerung sowie einen Free-Flight-Modus bieten, in dem neue Spieler gegen den Computer üben können. Der Spielfortschritt aus der ersten Closed Beta soll zurückgesetzt werden. Erfahrung, Währung und Freischaltungen, die während der zweiten Beta verdient werden, sollen hingegen in die Anfang April startende Early-Access-Phase übernommen werden. Außerdem sei der Cosmetics-Shop des kompetitiven Free-to-Play-Titels während der zweiten Beta geöffnet, um verdiente Währung auszugeben. Optionen zur Verwendung von Echtgeld werden hingegen nicht verfügbar sein."Die erste Closed-Beta war unglaublich. Wir haben gesehen, dass so viele Spieler Spaß hatten und das Wochenende hungrig nach mehr Drachenkämpfen verlassen haben. Wir haben über Discord und die sozialen Medien eine riesige Menge an Feedback erhalten, wie wir das Spiel weiter verbessern können. Ich denke, dass die Community wirklich alles zu schätzen weiß, was wir seit der letzten Closed-Beta getan haben, um das Spiel zu verbessern", so Pascal Barret, Art-Director und Studio-Manager. "Wir sind ein kleines Team und wir wollen, dass Century im Early-Access im bestmöglichen Zustand startet. Wir wissen die Geduld aller zu schätzen und können es kaum erwarten, euch in den Lüften zu sehen." Folgende Änderungen und Verbesserungen werden für die zweite Closed Beta versprochen:Matchmaking & Spielmodi:Gates of Fire:Weitere Verbesserungen:Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer