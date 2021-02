Capcom Arcade Stadium: Feuer frei für über 30 Spielhallen-Klassiker auf Switch

Capcom hat im Rahmen der aktuellen Nintendo-Direct-Ausgabe (wir berichteten ) die Veröffentlichung von Capcom Arcade Stadium am heutigen 18. Februar 2021 auf Switch bekanntgegeben. Der Download der Arcade-Klassiker-Sammlung via eShop wird 27,99 Euro kosten. Zum Inhalt schreibt der Hersteller: "In Capcom Arcade Stadium können Spieler den elektrisierenden Nervenkitzel einer Spielhalle mit 32 Action-geladenen Klassikern zu sich nach Hause holen, darunter ein Gratis-Download von 1943 - The Battle of Midway - und das Originalspiel Ghosts 'n Goblins als alleinstehendes Add-On. Retro-Fans können sich für den Kauf von bis zu drei verschiedenen Arcade-Paketen entscheiden. Jedes beinhaltet eine andere Spielhallen-Ära, von Klassikern der 80er wie BIONIC COMMANDO und STRIDER, bis hin zu 90er Hits wie SUPER STREET FIGHTER II TURBO.Außerdem können Spieler die komplette Sammlung erwerben, welches alle drei Pakete mit jeweils zehn Spielen enthält, um maximale Retro-Nostalgie hervorzurufen - und zusätzlich beim separat erhältlichen Spiel Ghost’n Goblins zuschlagen! Diese Must-Have-Collection unterstützt bei einigen Spielen den lokalen Mehrspieler-Modus für bis zu 4 Spieler. Zusätzlich verfügt jedes Spiel über eine Reihe an Optionen zur Spielanpassung, darunter Spielgeschwindigkeit, Schwierigkeitsstufe, Anzeige-Einstellungen, Filter und diverse Rahmen inklusive einiger 3D-Versionen von Spielhallen-Automaten. Außerdem ist es mit dem Rewind-Feature möglich, jedes Spiel zurückzuspulen, um sich selbst (oder eine/n Freund/in) vor unvorhergesehenen Gefahren zu schützen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer