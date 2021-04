Capcom Arcade Stadium: Unverwundbarkeit gegen Echtgeldtransaktion

Erinnert ihr euch noch an die Zeiten, in denen man mit irgendwelchen Tastenkombinationen einfach so Cheats wie Unverwundbarkeit oder unendlich viele Leben in Spielen aktivieren konnte? Die sind jetzt vorbei. Zumindest bei der Retro-Sammlung Capcom Arcade Stadium zieht Capcom jetzt andere Seiten auf und bittet zusätzlich zur Kasse, wenn man unbesiegbar werden will.Wie Eurogamer.net meldet, wird man ab dem 25. Mai tatsächlich einen Cheat-DLC für "Unbesiegbarkeit" zum Preis von 0,99 Dollar erwerben können, falls man am Schwierigkeitsgrad der Klassiker verzweifeln sollte. Zwar war in der deutschen Pressemitteilung diesbezüglich von einer kostenlosen Beigabe die Rede, doch auf Nachfrage beim Publisher handelte es sich dabei um einen Übersetzungsfehler.Für Switch ist Capcom Arcade Stadium bereits seit Februar erhältlich. Umsetzungen für PC, PS4 und One folgen zusammen mit dem käuflichen Cheat-DLC sowie dem Display Frames Set 1 am 25. Mai ( siehe News ).Letztes aktuelles Video: Launch Trailer