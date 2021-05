Capcom Arcade Stadium: Sammlung mit Spielhallen-Klassikern für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht

Die bisher nur für Switch erhältliche Spiele-Sammlung Capcom Arcade Stadium zum Test ) ist für PlayStation 4 Xbox One und PC über Steam veröffentlicht worden. Die Sammlung besteht aus drei Paketen mit jeweils zehn Spielen auf Basis von Spielhallenautomaten-Titeln für jeweils 14,99 Euro. Jedes Paket repräsentiert dabei eine andere Ära. Man kann sich aussuchen, ob man die komplette Sammlung oder die einzelnen Arcade-Pakete in digitaler Form kaufen möchte.Das Basisspiel (Capcom Arcade Stadium) inkl. 1943 - The Battle of Midway wird kostenlos angeboten. Außerdem wird noch die Download-Erweiterung "Invincibility" für 0,99 Euro verkauft - quasi Unverwundbarkeit gegen Echtgeldtransaktion in allen Spielen.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer