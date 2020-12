The Elder Scrolls Online: Gates of Oblivion: Soll im Januar enthüllt werden

Bei The Elder Scrolls Online: Gates of Oblivion handelt es sich um das kommende jahrelage Abenteuer für das Online-Rollenspiel. Bethesda hat auf den Game Awards vergangene Nacht einen ersten kurzen Blick auf das kommende Kapitel in Form eines Teaser-Trailers gewährt. In einem Enthüllungsevent auf Twitch am 21. Januar 2021 um 23 Uhr deutscher Zeit soll es mehr zu den von den ZeniMax Online Studios entwickelten Inhalten zu sehen geben.Dazu gehören laut Gematsu.com ein Blick aufs neue Kapitel, auf DLC-Inhalte sowie eine Storyline, welche "dich und deine Gefährten an den äußersten Rand von Oblivion führt". The Elder Scrolls Online ist für PS4, Xbox One und den PC erhältlich; außerdem sind Umsetzungen für PS5 und Xbox Series X/S in Planung.