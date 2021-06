The Elder Scrolls Online: Blackwood: Erweiterung mit Dunkelforst & Gefährtensystem auf PC & Konsolen veröffentlicht

Aktualisierung vom 08. Juni 2021, 19:52 Uhr:

PlayStation 5 und

Ursprüngliche Meldung vom 02. Juni 2021, 16:05 Uhr:

Blackwood, das nächste Erweiterungskapitel für The Elder Scrolls Online, ist mittlerweile auch auf PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Es ist durch die Abwärtskompatibilität auch aufXbox Series X|S spielbar. Die Console-Enhanced-Version als kostenloses Update für PS5 und Xbox Series X|S wird am 15. Juni 2021 veröffenlicht. Auf PC/Mac und Stadia ist die Erweiterung bereits erhältlich.