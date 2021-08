The Elder Scrolls Online: Blackwood: Termin von Waking Flame und Update 31

Die Erweiterung The Elder Scrolls Online: Waking Flame erscheint am 23. August für PC/Mac/Stadia und am 8. September für Konsolen. Waking Flame setzt das ganzjährige Abenteuer "Tore von Oblivion" fort und umfasst zwei neue Verliese, in denen man die Intrigen von Mehrunes Dagon aufdecken wird. Zusammen mit Waking Flame erscheint das Update 31, das u.a. Grafikverbesserungen an ESO vornehmen wird ( Details ).Ansonsten wurden noch eine Kooperation mit der Heavy-Metal-Band Trivium ( Details ) und ein Free-Play-Event bis zum 30. August ( Details ) angekündigt.