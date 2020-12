Krafton Inc.: Die Holdinggesellschaft hinter PUBG, Striking Distance und Bluehole

In den letzten Tagen, vor allem bei den Game Awards 2020, tauchten immer mehr Spiele des Publishers Krafton Inc. auf, der bisher hierzulande kaum bekannt ist. Krafton Inc. ist eine südkoreanische Holdinggesellschaft mit Sitz in Seongnam. Der Hauptfokus des Unternehmens liegt bei Computer- und Videospielen. Krafton wurde am 5. November 2018 von Bluehole gegründet, um sich und ihre Tochtergesellschaften besser unter einer einheitlichen Marke ausrichten zu können.Das angeblich "unabhängige" Studiosystem besteht aus PUBG Studio, Striking Distance Studios, Bluehole Studio und RisingWings. Zu den Spielen gehören PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG Studio), Tera (Bluehole Studio), Elyon (Kakao Games und Bluehole Studio), The Callisto Protocol (Striking Distance Studios) und Thunder Tier One (Krafton).Anfang Dezember 2020 schloss sich die Tochtergesellschaft PUBG Corporation mit Krafton zusammen. Die PUBG Corporation wird sich unter seinem neuen Namen PUBG Studio gänzlich auf die Spieleentwicklung u.a. von PUBG und PUBG Mobile (in ausgewählten Märkten) konzentrieren. Das Studio plant eine Weiterentwicklung und Erweiterung der PUBG IP in verschiedene Bereiche, einschließlich des Esport- und Unterhaltungsgeschäfts. Diese Meldung folgt auf eine frühere Ankündigung zur Integration des Publishing- und Support-Teams der PUBG Corporation in Krafton.Laut Pressemitteilung sollen die Striking Distance Studios als AAA-Entwicklerstudio unter der Leitung von Glen Schofield noch an einer neuen Spielerfahrung im PUBG-Universum arbeiten - ob hiermit unter Umständen The Callisto Protocol gemeint ist, ist noch unklar."Krafton gibt außerdem bekannt, dass seine beiden anderen Tochterstudios PNIX, Inc. und Delusion Studio, Inc. zu einem neuen Studio für mobile Spiele namens RisingWings, Inc. zusammengefasst wurden. PNIX konzentrierte sich auf Mobile Casual Games und war bekannt für Archery King und Bowling King, die weltweit über 80 Millionen bzw. 91 Millionen Downloads verzeichneten. Delusion Studio zeigte sich zuvor für die Entwicklung des mobilen Echtzeit-Strategiespiels Castle Burn verantwortlich."Die Sparte RisingWings wird sich auf die Entwicklung von Casual- und Mid-Core Mobile Games konzentrieren. Das Studio wird für seine bestehenden Spiele, einschließlich Golf King - World Tour und MiniGolf King, weiterhin weltweiten Support anbieten und gleichzeitig an Strategie-, Arcade- und Outdoor-Sportprojekten arbeiten, die in der ersten Hälfte des Jahres 2021 veröffentlicht werden sollen.Pressemitteilung: "Der Name [Krafton], der sich von dem Wort Handwerkskunst ableitet, ist eine Anerkennung des nie endenden Strebens des Unternehmens nach Innovation und der Schaffung ansprechender Spielerlebnisse."