Spice and Wolf VR 2: Anime-Abenteuer geht in die zweite Runde

Am 10. Dezember 2020 haben SpicyTails und Gemdrops das Light-Novel-Adventure Spice and Wolf VR 2 für PC, Oculus Rift, Oculus Go und HTC Vive veröffentlicht. In Japan ist der Titel außerdem für PlayStation VR und PlayStation 4 sowie Nintendo Switch erhältlich. Auf Steam wird noch bis zum 16. Dezember ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (18,89 Euro statt 20,99 Euro). Im Oculus Store werden hingegen jeweils 24,99 Euro auf Go und Rift fällig.Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind wie schon beim letztes Jahr erschienenen Vorgänger "sehr positiv" (derzeit sind 98 Prozent von 96 Reviews positiv). Spice and Wolf VR 2 bietet laut Spielbeschreibung eine ca. 30-minütige Geschichte sowie einen Spielmodus, in dem man einen Teil des Anime im Stil japanischer Papier-Straßentheater zusammen mit den Charakteren anschauen kann. Allerdings soll es im Gegensatz zum ersten Teil nicht nur ein "Zuschauen", sondern ein "Erfahren" sein. Neben dem VR-Modus gibt es zudem einen Nicht-VR-Modus, um das Anime-Abenteuer auch ohne Virtual-Reality-Headset erleben zu können.Letztes aktuelles Video: Trailer