The Wind and Wilting Blossom: Samurai und Yokai kämpfen sich aus dem Early Access

Am 11. Dezember 2020 haben Picklefeet Games ihr fernöstliches Taktik-Rollenspiel The Wind and Wilting Blossom für PC veröffentlicht und den Early Access damit nach knapp acht Monaten offiziell beendet. Der Download via Steam kostet 16,79 Euro. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind sogar 100 Prozent der 51 abgegebenen Reviews positiv).The Wind and Wilting Blossom entführt in ein alternatives Japan der Heian-Zeit, wo man sich in einem vom Krieg zerissenen Land der gefährlichen Yokai-Armee von Hexe Takiyasha entgegenstellt. Dabei wird man in die Rollen historischer Figuren wie Samurai Minamoto Yoshiie, Kampfmönch Benkei oder Hofdame und Romanautorin Murasaki Shikibu ("Die Geschichte vom Prinzen Genji") schlüpfen können. Neben taktischen Rundenkämpfen, werden auch zufällige Ereignisse, die Suche nach Verbündeten, schwierige Entscheidungen mit harten Konsequenzen inklusive Permadeath sowie Roguelike-Elemente im Stil von FTL versprochen.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer