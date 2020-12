Space Invaders Forever: Arcade-Klassiker für PS4 und Switch erschienen

Screenshot - Space Invaders Forever (PS4, Switch) Screenshot - Space Invaders Forever (PS4, Switch) Screenshot - Space Invaders Forever (PS4, Switch) Screenshot - Space Invaders Forever (PS4, Switch) Screenshot - Space Invaders Forever (PS4, Switch) Screenshot - Space Invaders Forever (PS4, Switch) Screenshot - Space Invaders Forever (PS4, Switch) Screenshot - Space Invaders Forever (PS4, Switch) Screenshot - Space Invaders Forever (PS4, Switch) Screenshot - Space Invaders Forever (PS4, Switch) Screenshot - Space Invaders Forever (PS4, Switch) Screenshot - Space Invaders Forever (PS4, Switch)

Am 11. Dezember 2020 haben Taito und ININ Games die aus Space Invaders Extreme, Space Invaders Gigamax 4 SE und Arkanoid vs. Space Invaders bestehende Arcade-Sammlung Space Invaders Forever ab 29,23€ bei kaufen ) für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store und eShop kostet jeweils 29,99 Euro. Darüber hinaus ist die Collection aber auch als physische Limited Edition, Collector's Edition, Ultra Collector's Edition und Invincible Collection erhältlich (zur offiziellen Website ). In der Spielbeschreibung heißt es: "Einer der wichtigsten Arcade-Klassiker der Videospielgeschichte ist zurück... FÜR IMMER!Space Invaders Extreme ist mit stark verbesserter Grafik und interaktivem Sound eingetroffen, um ein neues, fesselndes Erlebnis zu bieten! Space Invaders Extreme ist vollgepackt mit lebendiger Grafik und einem pulsierenden Soundtrack und verfügt über 16 Stufen, gefüllt mit Eindringlingen und riesigen Endgegnerkämpfen.Genießen Sie in Space Invaders Gigamax 4 SE den Couch-Mehrspieler-Modus mit bis zu 4 Spielern. Schließen Sie sich mit Freunden zusammen, um die Eindringlinge abzuschießen und die Etappen so schnell wie möglich zu räumen. Diese brandneue Erfahrung bietet neue Bühnen, Gimmicks und neue Musik, die von TAITOs Sound-Team 'ZUNTATA' geschrieben wurde.Zwei von TAITOs ikonischsten und beliebtesten Videospielserien treffen in Arkanoid vs. Space Invaders aufeinander und kombinieren Elemente aus beiden Arcade-Klassikern. Die Spieler steuern das Paddelschiff Arkanoid Vaus, um Wellen von Space Invaders zu besiegen. Schlagen Sie alle 150 Stufen mit Ihren Fähigkeiten und schalten Sie 40 verschiedene Charaktere aus dem TAITO-Erbe frei. Jeder Charakter hat einzigartige Fähigkeiten!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer