Ender Lilies: Quietus of the Knights: Japanisches Metroidvania-Märchen startet in den Early Access

Am 21. Januar 2021 haben Live Wire, adglobe und Binary Haze Interactive das 2D-Action-Rollenspiel Ender Lilies: Quietus of the Knights im Early Access für PC veröffentlicht, wo es bis zum Frühjahr vollendet werden und dann auch für PlayStation 4, PlayStation 5 (via Aufwärtskompatibilität), Xbox Series X|S sowie Nintendo Switch erscheinen soll. Eine Umsetzung für Xbox One sei ebenfalls geplant, aber noch nicht hundertprozentig sicher.Der Download via Steam kostet aktuell 19,99 Euro. Der Preis soll bis zur Fertigstellung allerdings angehoben werden. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 92 Prozent von 139 Reviews positiv). In der Vorabfassung können die ersten drei Bereiche (von mindestens acht in der finalen Version des Spiels) erkundet werden. Deutsche Bildschirmtexte werden unterstützt.Spielbeschreibung des Herstellers: "Nachdem Priesterin Lily alleine und ohne Erinnerung an die jüngsten Ereignisse in einer Kirche aufgewacht, findet sie die umliegende Ortschaft und Wälder nur noch von Untoten bewohnt. Ein verfluchter Regen fällt auf das zerstörte Königreich, und nur Lily kann die Korruption bekämpfen und die Bewohner von ihrem schrecklichen Schicksal befreien. Führe die Priesterin auf der Suche nach Antworten durch Gebiete, die in einer düsteren japanischen Fantasie-Ästhetik designt wurden.Besiege herausfordernde Bosse und exorziere sie dann, um Visionen zu erhalten, die Einblicke in die Vergangenheit geben. Danach kannst du die gefallenen Champions als ausrüstbare Gefährten rekrutieren. Kombiniere ihre Seelen, um eine gespenstische Leibwächtergruppe zu bilden, die für jede Situation perfekt ist, von gezielten Fernkampfangriffen und Nahkampfangriffen bis hin zu autonomen Angriffen auf Feinde, die unglücklicherweise in Reichweite sind."Für die akustische Untermalung zeichnen Mili (u. a. Cytus und Deemo ) sowie Keiichi Sugiyama (u. a. Rez und Skies of Arcadia ) verantwortlich. "Mili und Sugiyama-san waren großartige Partner für ENDER LILIES. Ihre Arbeit, kombiniert mit der großartigen Vision unserer Künstler, schafft eine immersive dunkle Fantasie-Atmosphäre", so Hiroyuki Kobayashi, CEO von Binary Haze Interactive. "Action-RPG-Fans werden viel zu lieben finden, nicht nur in der Schönheit des zerstörten Königreichs, sondern auch im knappen und rasanten Gameplay."Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer