Ender Lilies: Quietus of the Knights: Preis und Termine bekannt

Gehe auf Erkundungsreise・Eine weitläufige Karte lädt zum Erkunden ein.

Überall warten neue Rätsel und Entdeckungen auf dich.

Du entscheidest, wo es als nächstes langgeht und welchen Gegnern du dich stellst.

Kämpfe voller Adrenalin

Ein unachtsamer Augenblick kann deinen Tod bedeuten, also bleibe immer auf der Hut.

Weiche aus und sprinte auf deine Gegner zu, um die Überhand zu gewinnen.

Auf deiner Reise triffst du 26 Unreine, die du besiegen musst, um ihre Fertigkeiten zu erlangen.

Kombiniere diese Fertigkeiten, um deinen eigenen Kampfstil zu entwickeln.

Passe mit der Ausrüstung von Relikten deine Werte an, um deinen Kampfstil auszuarbeiten.

Erarbeite dir eine Strategie gegen schwere Gegner für einen glorreichen Sieg.

Eine Welt voller verzaubernder Verzweiflung

Folge einem unschuldigen Mädchen und ihren unreinen Begleitern.

Wunschöne 2D-Grafik, untermalt von fantastischen Klängen.

Reise durch eine grausame Welt und kämpfe gegen diejenigen, die einstige Beschützer des Mädchens waren. Es liegt an dir, wie ihre Reise endet

Binary Haze Interactive hat Preis und Termine für Ender Lilies: Quietus of the Knights bekannt gegeben. Demnach erscheint das japanische Metroidvania-Märchen am 22. Juni 2021 zunächst für PC (via Steam) und Switch, gefolgt von einer PS4- und PS5-Umsetzung am 6. Juli. Die Versionen für Xbox One und Xbox Series X|S haben noch keinen konkreten Termin und sollen später nachgereicht werden.Bei Steam befindet sich Ender Lilies bereits im Early Access. Der frühe Zugang kann dort für knapp 20 Euro erworben werden. Bei der Vollversion wird der Preis auf 24,99 Euro angehoben. Im eshop erhalten Vorbesteller aktuell einen Rabatt von zehn Prozent.Das fertige Spiel soll fünf weitere Areale beinhalten und die bisherigen drei ergänzen, um auch die Geschichte zu einer "dramatischen Auflösung" zu führen.Features (laut Steam):Letztes aktuelles Video: Announcement Trailer