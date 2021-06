Ender Lilies: Quietus of the Knights: Japanisches Metroidvania-Märchen verlässt den Early Access

Eine weitläufige Karte lädt zum Erkunden ein.

Überall warten neue Rätsel und Entdeckungen auf dich.

Du entscheidest, wo es als nächstes langgeht und welchen Gegnern du dich stellst.

Ein unachtsamer Augenblick kann deinen Tod bedeuten, also bleibe immer auf der Hut.

Weiche aus und sprinte auf deine Gegner zu, um die Überhand zu gewinnen.

Auf deiner Reise triffst du 26 Unreine, die du besiegen musst, um ihre Fertigkeiten zu erlangen.

Kombiniere diese Fertigkeiten, um deinen eigenen Kampfstil zu entwickeln.

Passe mit der Ausrüstung von Relikten deine Werte an, um deinen Kampfstil auszuarbeiten.

Erarbeite dir eine Strategie gegen schwere Gegner für einen glorreichen Sieg.

Folge einem unschuldigen Mädchen und ihren unreinen Begleitern.

Wunschöne 2D-Grafik, untermalt von fantastischen Klängen.

Reise durch eine grausame Welt und kämpfe gegen diejenigen, die einstige Beschützer des Mädchens waren. Es liegt an dir, wie ihre Reise endet

Am 21. bzw. 22. Juni 2021 haben Live Wire, adglobe und Binary Haze Interactive das 2D-Action-Rollenspiel Ender Lilies: Quietus of the Knights für PC sowie Nintendo Switch veröffentlicht und den Early Access nach fünf Monaten offiziell beendet. Im eShop wird aktuell noch ein Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 24,99 Euro gewährt. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "äußerst positiv" (derzeit sind 95 Prozent von über 3.900 Reviews positiv). Umsetzungen für PlayStation 4 und PlayStation 5 sollen am 6. Juli, Umsetzungen für Xbox One und Xbox Series X|S im weiteren Jahresverlauf folgen.Zur Handlung heißt es: "Es geschah vor langer Zeit in einem Reich namens 'Endland', wo der plötzliche Todesregen alle Lebewesen in Amok laufende Biester verwandelte.Im Angesicht einer solchen Tragödie, die jegliches menschliches Wissen übersteigt, wusste sich niemand zu helfen, und so ging das Reich unter. Ununterbrochen quälte der verfluchte Regen das Land, bis endlich ein Mädchen namens Lily tief im Inneren einer Kirche inmitten dieses Chaos erwacht."Das Gameplay wird folgendermaßen beschrieben: "Ender Lilies ist ein Dark Fantasy 2D Action-RPG, in dem du das Rätsel um ein gefallenes Reich erkundest.Die tragische Schönheit des Endlands erfährst du an verschiedenen Orten wie in einem erhabenen Schloss, einem überschwemmten Wald oder einem verseuchten Untergrundgebiet.Wenn du auf deiner Reise auch nur für einen Moment unachtsam bist, wirst du deinen Feinden zum Opfer fallen. Lily jedoch ist deren einzige Rettung: Sie allein hat die Kraft, den Fluch der Unsterblichkeit aufzuheben. Stell dich der Herausforderung und erlöse die Verfluchten von ihrem Leid."Als besondere Merkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer