Due to unexpected technical difficulties, the PlayStation 4/5 version of ENDER LILIES is now set to launch sometime in Q3 2021. We will make a new release date announcement ASAP. Thank you to everyone waiting so patiently, and our apologies for the inconvenience. 🙇‍♂️ #EnderLilies



— ENDER LILIES (@EnderLiliesGame) June 29, 2021

Ender Lilies: Quietus of the Knights muss auf der PlayStation 4 und PlayStation 5 verschoben werden: Wie Binary Haze Interactive bei Twitter einräumen muss, erscheint das Metroidvania-Actionspiel auf den Sony-Konsolen nicht länger wie geplant am 6. Juli, sondern erst im dritten Quartal 2021. Ein konkretes neues Releasedatum will man so schnell wie möglich bekanntgeben. Als Grund für die Verschiebung werden "unerwartete technische Probleme" bei der PlayStation-Fassung angeführt. Auf Xbox One und Xbox Series X|S steht das Spiel dagegen ab sofort zur Verfügung. Auf Switch durfte man bereits am 22. Juni loslegen und auch auf dem PC hat das Spiel bereits einen Tag früher den Early Access verlassen.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer