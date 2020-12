60 Seconds! Reatomized: Survival-Neuauflage zusammen der Forsetzung 60 Parsecs! für Konsolen erschienen

Screenshot - 60 Seconds! Reatomized (Switch) Screenshot - 60 Seconds! Reatomized (Switch) Screenshot - 60 Seconds! Reatomized (Switch) Screenshot - 60 Seconds! Reatomized (Switch) Screenshot - 60 Seconds! Reatomized (Switch) Screenshot - 60 Seconds! Reatomized (Switch)

Am 18. Dezember 2020 hat Robot Gentleman seine bereits im letzten Jahr für PC neuaufgelegte und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Survival-Action 60 Seconds! Reatomized auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store Microsoft Store und eShop kostet jeweils 9,99 Euro. Gleichzeitig feiert auch der 60-Seconds! -Nachfolger 60 Parsecs! seine Premiere auf PS4 und Xbox One. Der Download via PlayStation Store und Microsoft Store kostet ebenfalls je 9,99 Euro. Für die Xbox ist außerdem ein Bundle aus beiden Spielen für 17,99 Euro erhältlich Spielbeschreibung von 60 Seconds! Reatomized: "Dolores, Ted, Mary Jane und Timmy sind zurück für die nukleare Apokalypse in dieser Neuauflage des klassischen atomaren Abenteuers - 60 Seconds! Reatomized, mit 4K-Auflösung, neuen 2D-Grafiken, handgezeichneten 3D-Texturen, neuem interaktivem Menü, verbesserter Benutzeroberfläche, technischer Aktualisierung und natürlich ... neuen Inhalten! Nur noch 60 Sekunden bis zum Bombeneinschlag! Sprinte durchs Haus und suche nach Familienmitgliedern und nützlichen Vorräten. Alles arbeitet gegen dich - die Zeit, deine eigenen Möbel, ein Haus, das sich bei jedem Spiel verändert, und die grundlegende Frage, was du mitnehmen und was du zurücklassen sollst. Rechtzeitig und unverletzt zum Atombunker zu gelangen, ist nur der Anfang. Alle Gegenstände und Personen, die du vor der Bombenexplosion gerettet hast, entscheiden über dein weiteres Schicksal. Jede Geschichte wird anders, jeder Tag hält neue Überraschungen bereit. Nehmen alle diese Geschichten ein gutes Ende? Das hängt von dir ab. Rationiere Nahrung und Wasser, nutze deine Ausrüstung, stelle dich schwierigen Entscheidungen und reise ins Ödland. Viel Glück!"Spielbeschreibung von 60 Parsecs!: "Das atomare Weltraumzeitalter war ein Knüller! Bis es zum post-apokalyptischen Weltraumzeitalter wurde. Das ist 60 Parsecs!, ein Science-Fiction-Abenteuer als schwarze Komödie im atomaren Weltraumzeitalter - komplett mit Paranoia aus dem Kalten Krieg, verchromten Wandverzierungen und Kakerlaken mit Weltraumhelmen. Deine Raumstation steht kurz vor der Explosion und du hast nur noch 60 Sekunden, bevor die Hölle losbricht. Was (oder wen) wirst du mitnehmen, bevor du dich auf den Weg zum Notfall-Shuttle machst und deine Reise in DAS GROSSE UNGEWISSE beginnst? Führe eine Besatzung von völlig unvorbereiteten Astronauten an, ausgerüstet mit allem möglichen Zeugs - Entschuldigung - Vorräten, die du mitnehmen kannst, bevor du dich auf eine Reise durch den Kosmos begibst, die am besten als 'fehlgeleitet' beschrieben werden kann. Mach das Beste daraus und stell dich der Suppenknappheit und anderen Schrecken des Weltalls. Hast du das Zeug dazu, ein neues Zuhause zu finden und zu überleben? Gute Reise!"Letztes aktuelles Video: Trailer