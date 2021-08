Carrier Command 2: Fortsetzung des Strategieklassikers ist einsatzbereit

Am 10. August 2021 haben Geometa und MicroProse Software das Echtzeit-Strategiespiel Carrier Command 2 für PC veröffentlicht. Auf Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "größtenteils positiv" ausfallen, wird noch bis zum 17. August 2021 ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf die Fortsetzung des Strategie-Oldies aus den 1980er Jahren gewährt (33,59 Euro statt 41,99 Euro). Die wie auch der Soundtrack ebenfalls im Preis mitinbegriffene VR-Fassung für HTC Vive und Valve Index wurde bis dato hingegen "größtenteils negativ" bewertet. In der Spielbeschreibung heißt es: "Carrier Command 2 ist Strategie, Planung und Teamwork in einem Umfang, der sowohl spannend als auch überschaubar ist. Getreu der Tradition von MicroProse geht es in Carrier Command 2 um bedeutsame Entscheidungen.Übernimm das Kommando über einen Träger und bediene dessen Systeme, um deine Offensive zu starten und den Archipel zu erobern. Schlüpfe in die Rolle eines Admirals und führe von vorne. Mit den Radargeräte deiner Fahrzeuge sammelst du Informationen, wähle dann dein Rüstzeug und greife dort an, wo die feindliche Präsenz am geringsten ist. Die Art und Weise, wie du an die jeweilige Lage herangehst, spielt eine große Rolle für das Ergebnis. Sobald du eine Insel eingenommen hast, musst du die Ressourcen, die sie bietet, nutzen, aber auch verteidigen. Der Schlüssel zum Überleben liegt darin, diese Nachschublinien offen zu halten. Denke voraus. Nutze die Synergien der verschiedenen Einheitentypen und unternimm kombinierte Angriffe, um Gefechte effizient zu gewinnen. Du kannst auch jedes einzelne Fahrzeug übernehmen und an der Action teilhaben!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer