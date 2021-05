Grindstone: Die brutalen Puzzle-Kämpfe bekommen eine PC-Umsetzung

Fieslinge vermöbeln, mächtige Kombo-Attacken erzeugen und wertvolle "Grindstones" an sich reißen: Dieses Prinzip gilt im actionreichen Puzzlespiel Grindstone bereits seit 2019 auf Smartphones und seit 2020 auch auf Switch. An diesem Donnerstag, 20. Mai wird laut pcgamer.com auch eine PC-Umsetzung erscheinen - und zwar exklusiv im Epic Store Die im Kampf eingesackten Grindstones kann der Spieler danach übrigens einlösen, um neue Ausrüstungsgegenstände herzustellen, noch mehr hinterhältige Feinde, Hindernisse und Endbosse abzuräumen und am Ende Grindstone Mountain zu erobern. Insgesamt gab es bereits in der Switch-Veröffentlichung mehr als 200 Levels zu bestehen. Auf dem PC sollen alle bisherigen Updates enthalten sein, darunter der "Daily Grind Mode" und "Fortune Grind" (mit einem Roulette-Rad für Daily-Runs).Das aktuelle "Fortune Grind"-Update bringt auf allen Plattformen u.a. zehn frische Levels in der "Grindstone Mountain"- Kampagne, mehr Beute, Gefahren und Gegner. Der Epic-Store erläutert zur PC-Umsetzung:Zermalme in CAPYs erfolgreichem Puzzlekampfspiel Fieslinge, um mächtige Kombos zu bilden und wertvolle Mahlsteine („Grindstones“) zu verdienen.Löse deine Mahlsteine ein, um neue Ausrüstung herzustellen, gerissene Feinde und Hindernisse zu überwinden und Bosse zu besiegen, während du den Grindstone Mountain eroberst und in den Bestenlisten des Täglichen Modus dein Können beweist.- Brutale Puzzle-Kampf-Action- Meistere mehr als 200 Level- 3 Tägliche-Herausforderungs-Modi mit Bestenlisten- Dutzende Waffen und Ausrüstungsgegenstände zum Freischalten- Preisgekrönter Soundtrack von Sam Webster"Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer Switch