Very Very Valet: Chaotischer Einpark-Service startet Anfang 2021 auf Switch

Toyful Games hat Very Very Valet angekündigt. Das Spiel dreht sich um einen Einpark-Service, der vor allem im kooperativen Mehrspieler-Modus mit bis zu vier Teilnehmern viel Chaos verspricht, das an Overcooked erinnert. Entsprechend steht auch hier das Teamwork im Vordergrund, um die Herausforderungen zu bewältigen. Trotzdem wird man sich auch alleine als Einpark-Spezialist versuchen dürfen.Auf der offiziellen Webseite versprechen die Entwickler 20 einzigartig gestaltete Level und eine zugängliche Fahrsteuerung. Erscheinen soll Very Very Valet Anfang 2021 - zunächst exklusiv für Switch. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite und im eShop Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer