Very Very Valet: Auf die Parkplätze, fertig, los!

Verrückter Couch-Koop: Parke allein oder mit Freunden! Bis zu vier Spieler können zusammenarbeiten, um eine Lösung für den schwerwiegenden Parkplatzmangel zu finden. Helft einander aus und nehmt andere ein Stückchen mit, oder verursacht Chaos, indem ihr eure Kollegen durch die Gegend schleudert - die Wahl liegt bei euch!

Keine Lizenz erforderlich: Nie war Autofahren einfacher - einfach zielen und losfahren! Die leicht zugängliche Fahrzeugsteuerung ermöglicht es jedem, im Handumdrehen ein Valet-Parker zu werden. Nutze versteckte Techniken, um dein Valet-Parking zu meistern und den Markt zu beherrschen.

Die Welt ist dein Parkplatz: Stelle deine Fähigkeiten im Einpferchen von Autos in 20 einzigartigen Levels zur Schau! Du wirst Kunden in einer Vielzahl von Umgebungen und Szenarien helfen - auf städtischen Straßen, an Klippen, auf Bowlingbahnen, an Flughäfen und sogar an Bahnhöfen.

Werde ein Very Very Valet-Parker: Schließe dich diesem Elite-Team von Valet-Parkern an! Welche Parkkrise auch gelöst werden muss, ein Very Very Valet-Parker ist stets bereit, dem Ruf zu folgen. Schnapp dir deine Freunde und sorge dafür, dass kein Auto vernachlässigt wird!

Am 25. Mai 2021 haben Toyful Games und Nighthawk Interactive die kooperative Einpark-Action Very Very Valet für Nintendo Switch veröffentlicht . Der Download via eShop kostet 24,99 Euro. Eine kostenlose Demo kann ebenfalls heruntergeladen werden. In der Spielbeschreibung heißt es: "1 bis 4 Spieler kontrollieren ein 'Elite'-Team von Puppen-Valet-Parkern, die zusammen alle Herausforderungen des Parkens meistern müssen. Nur durch Teamarbeit und eine gewisse 'Einfach irgendwo abstellen'-Einstellung kann die Welt vor einer schweren Parkkrise gerettet werden! Jetzt sind die besten Valet-Parker des ganzen Planeten gefragt."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer