Fisti-Fluffs: Ring frei für die Katzen-Kämpfe auf PC und Switch

Rasanter physikbasierter Katzenspaß in Abwesenheit ihrer Besitzer

Duell mit bis zu zu vier Spielern in sanften und urkomischen Raufereien

Spielmodi: Rauferei, Krönchenkontrolle, Zerstörung, Party und Fressnapf

In Fressnapf wehrst du mit bis zu drei deiner besten Freunde unendlich viele Wellen von Ratten und anderen Tieren ab, damit sie dir in diesem Spielmodus nicht deinen Fressnapf klauen.

6 vollständig zerstörbare, lustige, aufregende und farbenfrohe Szenerien zum Zerstören und der zusätzliche, nur in Fressnapf spielbare, größte und umfassendste Hausszenerie

Verwandle das Spielzimmer in eine Waffe und schlage auf Gegenstände ein, um sie durch die Szenerien zu schleudern.

Eine bezaubernde Liste von echten Katzen, die für das Spiel digitalisiert wurden. All die liebenswerten Kätzchen und der charmanten Stil werden für viele Ahs und Ohs sorgen!

Erstelle dein eigenes Kätzchen und individualisiere es mit einzigartigen Katzenstyles, Hüten und Outfits.

Erstelle Screenshots zum Teilen, die vor Niedlichkeit nur so strotzen, indem du den integrierten Kameramodus benutzt.

Am 23. September 2021 haben Play Fellow Studio und Rogue Games das bereits für Android erschienene Katzen-Kampfspiel Fisti-Fluffs auch für PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download im Epic Games Store kostet 15,99 Euro, während via Steam und eShop je 21,99 Euro fällig werden. In der Spielbeschreibung heißt es: "Wenn keine Menschen in Sicht sind, langweilen sich die Katzen – und weißt du, was das bedeutet? Genau. Es ist Zeit zum Raufen! Hüpfe, fauche, miaue und krall dich durch das Katzenreich, um zu beweisen, dass deine Katze 'die beste von allen' ist.fisti-fluffs ist ein bezauberndes (und ja – irres) physikbasiertes Gruppenspiel, bei dem du dich mit anderen Katzen prügelst und deine Umgebung in fanatischen und übertriebenen Kämpfen zerstörst. Natürlich kannst du auch alleine spielen, aber mit Freunden ist es viel lustiger. Also: Schärft eure Krallen und macht euch bereit für ein Katzen-Gemetzel."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC Switch