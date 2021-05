Gnosia: PC-Umsetzung des Social-Deduction-Spiels bestätigt

Playism und Petit Depotto werden Gnosia im Laufe des Jahres auch für PC via Steam veröffentlichen (Preis: 24,99 Dollar). Bisher ist das mit Visual-Novel-, Rollenspiel- und Mystery-Elementen gespickte Social-Deduction-Spiel nur für Switch erhältlich. Produktbeschreibung : "Die Gnosia lügen. Sie tarnen sich als Menschen, lügen und betrügen, um ein Opfer nach dem anderen auszulöschen ... bis kein Mensch im Universum existiert. Die Crew eines antriebslos treibenden Raumschiffs muss sich der geheimnisvollen, tödlichen Gefahr der Gnosia stellen und versuchen, zu überleben - ohne dabei zu wissen, wer unter ihnen in Wahrheit zu den Feinden gehört. Wer verdächtig wird, wird in den Kälteschlaf versetzt, um Schritt für Schritt die Gnosia loszuwerden. Allerdings ist es fast unmöglich, sich wirklich sicher zu sein, ob die Person im Kälteschlaf wirklich eine Gnosia war - oder ob ein unschuldiges Crewmitglied von den Gnosia geopfert wurde, um ihr eigenes Überleben zu sichern. Können die Menschen siegreich aus diesem Konflikt hervorgehen ... oder ist das Schicksal der Menschheit besiegelt?"In unterschiedlichen "Loops" (Runden) wird man neue Charaktere, Dialoge und Szenen zu Gesicht bekommen, in denen man Informationen sammeln und die sechs Attribute des Spielers verbessern kann. Diese Verbesserungen wird man mit auf die nachfolgenden Spieldurchgänge (bis zu 15 Minuten lang) übertragen können, wobei "die reale Gnosia" immer wieder eine andere Person sein kann.Letztes aktuelles Video: PCTrailer