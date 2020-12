Hazel Sky: Rätselabenteuer landet Ende März auf Switch

Repariere und baue unzählige fantastische Fluggeräte

Springe, klettere, schwinge und gleite durch die Prüfungen

Lüfte das Geheimnis derer, die vor dir die Prüfungen bestritten haben – und derer die versagt haben.

Erobere mit baufälligen Flugmaschinen die Lüfte

Finde Ruhe und Frieden in einer bezaubernden Welt

Lüfte die verborgenen Geheimnisse mit faszinierenden Einblicken der Menschen in Gideon

Bereits im Februar hatten Coffee Addict Studio und Another Indie das Puzzle-Adventure Hazel Sky für PC, PlayStation 4, Xbox One und Switch angekündigt. Ursprünglich hätte der Startschuss sogar noch in diesem Jahr erfolgen sollen. Auf Steam wurde der Termin aber inzwischen auf 2021 verlegt. Im Rahmen der jüngsten Indie-World-Ausgabe von Nintendo wurde man sogar noch konkreter und datierte zumindest die Switch-Version auf den 31. März (siehe eShop ).In der Spielbeschreibung heißt es: "Shane wird in die fliegende Stadt Gideon auf einer weit entfernten Insel geschickt, um dort seine Prüfungen zu bestehen und als Ingenieur zurückzukehren - oder verbannt zu werden. Über Funk verbunden geht Shane eine unerlaubte Freundschaft mit Erin, einer andere angehende Ingenieurin, ein. Diese Freundschaft verändert Shanes Weltanschauung.Die Prüfungen sind der letzte Test, bevor er seine ehrenvolle Rolle als Ingenieur übernehmen kann. Shane sieht die Prüfungen als sein Schicksal an, doch Schicksal und Sehnsucht stimmen selten überein. In einer Welt, in der Ingenieure hoch angesehen und Künstler verachtet werden, ist Shane hin- und hergerissen. Die Prüfungen, die sich überschlagenden Ereignisse in Gideon und eine unmögliche Liebe erzählen die bittersüße Geschichte von Romantik, Ehrgeiz und einer Gesellschaft im Umbruch."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer Switch