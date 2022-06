Hazel Sky: Insel-Adventure erscheint im Sommer für PC und Konsolen

Die Entwickler von Coffee Addict Studio zeigen im Termin-Trailer weitere Spielszenen ihres Adventures Hazel Sky , das am 20. Juli 2022 für PC, Switch, PS4 und One erscheinen wird.Als Protagonist Shane gilt es auf einer abgelegenen Insel die Prüfung der angesehenen Maschinisten zu absolvieren. Kann er diese Aufgabe nicht meistern, droht die Verbannung aus der fliegenden Stadt Gideon. Laut den Entwicklern will Hazel Sky eine "bittersüße Geschichte von Liebe, Ehrgeiz und einer Gesellschaft an der Grenze zu etwas ganz Neuem" erzählen.