Geometric Sniper: Feuer frei für das monochrome Scharfschützenspiel

Am 17. Dezember 2020 haben die brasilianischen YAW Studios ihr monochromes Scharfschützenspiel Geometric Sniper für PC veröffentlicht und den Early Access damit nach knapp einem halben Jahr offiziell beendet. Auf Steam wird noch bis zum 5. Januar 2021 ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (1,27 Euro statt 1,59 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 86 Prozent von 109 Reviews positiv).In Geometric Sniper schlüpft man in die Rolle eines professionellen Scharfschützen, bei dem jeder Schuss sitzen muss. Neben einem Abenteuer-Modus mit zwölf Missionen, gibt es auch einen wimmelbild-ähnlichen Suchmodus sowie einen besonders herausfordernden Elite-Modus - Ranglisten inklusive. Mit Geometric Sniper - Blood in Paris ist sogar schon eine Fortsetzung in Arbeit, die am 25. Juni 2021 ebenfalls über Valves Download-Portal erscheinen soll.Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer