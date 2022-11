Project CARS 4: EA stellt Rennspiel-Serie ein

Project Cars passe nicht ins Portfolio

Angeblich auch Dirt-Reihe betroffen

Die letzte Runde ist gefahren: Electronic Arts hat aktuellen Berichten zufolge die Entwicklung der Project Cars-Reihe eingestellt. Zukünftig sollen keine weiteren Serienteile mehr erscheinen.Dies gab, so heißt es bei Gamesindustry , EA bereits intern bekannt. Mitarbeiter, die bisher an der Rennspielserie gearbeitet haben, sollen nach Möglichkeit auf andere Projekte von Codemasters und EA verteilt werden.Die Entscheidung, Project Cars nicht mehr fortzuführen, habe der Publisher getroffen, nachdem man die Serie evaluiert habe. Das Fazit der Überprüfung fiel dementsprechend negativ aus: Man sei nicht davon überzeugt gewesen, dass die Reihe noch erfolgreich werden könnte. Zudem würde Project Cars nicht zum Rest des Rennspiel-Portfolios passen.In einem Statement gegenüber Gamesindustry bestätigt ein Sprecher die Einstellung der Serie: "Heute haben wir intern ein Update unseres Rennsportportfolios angekündigt. Nach einer Evaluation des nächsten Project CARS-Titels und seines längerfristigen Wachstumspotenzials haben wir die Entscheidung getroffen, die weitere Entwicklung und Investition in das Franchise einzustellen."Letztes aktuelles Video: Video TestProject Cars 4, welches indirekt Ende 2020 bestätigt wurde , wird somit nicht mehr das Licht der Welt erblicken. Kaufbar bleibt von der Franchise derzeit sowieso nur Project Cars 3 , da die beiden Vorgänger aufgrund ausgelaufener Lizenzen nicht mehr verkauft werden dürfen Neben Project Cars soll auch die Dirt-Reihe von Codemasters eingestellt werden. Dies berichtet insider-gaming unter Berufung auf interne Quellen. Betroffen ist hierbei wohl in erster Linie die klassische Dirt-Rennspielreihe, die zuletzt mit Dirt 5 fortgesetzt wurde.Dirt Rally soll hingegen ab dem kommenden Jahr als WRC 23 fortgesetzt werden, nachdem sich Codemasters die offizielle Lizenz der Rallye-Veranstaltung sichern konnte. Darüber hinaus entsteht bei Codemasters das nächste F1-Spiel sowie angeblich ein neues Grid.Offiziell bestätigt sind diese Angaben bisher aber nicht. In der Stellungnahme kommentiere EA die weiteren Franchises nicht.