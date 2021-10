Ragnaröck: Röckt ab kommender Woche die Oculus Quest

Mit einem Test auf 4Players.de dürfte es leider nichts mehr werden - nichtsdestotrotz hat das kernige Wikinger-Musikspiel Ragnaröck bei Teilen der Redaktion schon viel Trommelspaß und Muskelkater verursacht. Umso erfreulicher also, dass der französische Entwickler WanadevStudio sein beliebtes VR-Rhythmusspiel am Donnerstag, 21. Oktober für Oculus Quest umsetzt.Das wurde nebst Teufelsanbeter-Emoji auf dem offiziellen Twitter-Auftritt verkündet:

In der Spielbeschreibung auf Steam heißt es: "Ready to Rock? Ragnarock ist ein VR-Rhythmusspiel für Einzel- oder Mehrspieler, in dem Du als Wikingerkapitän an einem Bootsrennen teilnimmst. Zertrümmere mit Deinen beiden Hammern Runen im Rhythmus epischer Wikingermusik. Je höher die Treffsicherheit, desto mehr Combo-Energie sammelst Du in Deinen Hammern, um einen Temposchub zu aktivieren."