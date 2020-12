Dealer's Life 2: Humorvolles Pfandhausspiel wird fortgesetzt

Die technologisch ausgereifteste Verhandlungs-Engine, die du je gesehen hast

Unzählige Gegenstände zu kaufen und verkaufen, darunter gefälschte Gegenstände, die du vermeiden (oder ausnutzen!) solltest

Unendlich viele Kunden, mit denen du feilschen kannst, jeder mit eigener Persönlichkeit und eigenem Aussehen

Heuere Angestellte an, die dir bei deiner Arbeit helfen: suche nach den besten Experten, Restaurateuren, Profilern, Beratern, Verkäufern und vielen anderen.

Auktionen! Wenn du ein wenig zusätzliches Adrenalin benötigst... uuund VERKAUFT!

Viel Humor und Zitate aus Kultfilmen und Videospielen

Am 16. Dezember 2020 haben Abyte Entertainment Dealer's Life 2 im Early Access für PC veröffentlicht . Auf Steam wird noch bis zum 23. Dezember ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (8,99 Euro statt 9,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 80 Prozent von 120 Reviews positiv). Die Fortsetzung des bis dato ebenfalls "sehr positiv" bewerteten Pfandhausspiels Dealer's Life soll voraussichtlich bis Mitte 2021 fertiggestellt werden.In der Spielbeschreibung heißt es: "Hast du schon einmal mit dem Gedanken gespielt, dein eigenes Unternehmen aufzubauen, ohne das Risiko, am Ende unter der Brücke schlafen zu müssen? Werde Inhaber deines eignenen Pfandhauses und feilsche, als ob dein Leben davon abhinge! Starte klein, komme groß heraus! Beginne deine Reise in einer heruntergekommenen Baracke und baue dein Unternehmen täglich weiter auf, indem du mit Kunden verhandelst, Angestellte anheuerst und an Auktionen teilnimmst. Aber sei vorsichtig! Betrüger werden versuchen, dir gefälschte Gegenstände anzudrehen und wenn dir jemand eine fragwürdige 'Versicherung' andrehen will, solltest du deine nächsten Worte besser mit Vorsicht wählen...Jeder Kunde verhält sich unterschiedlich bei Verhandlungen, abhängig von seinen individuellen psychologischen Eigenschaften. Es liegt an dir, herauszufinden, wen du vor dir hast, wie du am besten mit ihm umgehst und wie du das Geschäft abschließen kannst. Benutze all deine Überredungskunst, Psychologie und Führungsqualitäten um dein eigenes Pfandleihimperium aufzubauen!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer