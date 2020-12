Traffic Jams: Chaotische Verkehrsregelung in VR

Traffic Jams sei speziell für VR entwickelt worden und soll durch intuitive Gestik-Steuerung überzeugen, mit der man den Verkehr beliebig kontrollieren könne, während man durch allerlei verrückte Ereignisse abgelenkt werde. "Das erste Feature, das wir hinzugefügt hatten, war eine wütende Wespe", so Yannis Bolman, CEO von Little Chicken Game Company. "Die Mechanik war verständlich und mit hohem Wiedererkennungswert. Mit den Armen wild auf einer belebten Kreuzung zu fuchteln, schien wie ein lustiger Weg, die Fahrer zu verunsichern, die auf das Signal der Spieler warten. Davon ausgehend, fügten wir mehr und mehr lustige wie absurden Ideen hinzu."

Little Chicken Game Company und Vertigo Games haben ein kommentiertes Spielszenen-Video zu ihrem skurrilen Verkehrsregel-Spiel Traffic Jams veröffentlicht, das einen Party-Modus für bis zu vier Spieler bieten und Anfang 2021 für Oculus Quest, Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index und PlayStation VR erscheinen soll:Letztes aktuelles Video: Developer VideoIm Video sind mehrere dieser skurrilen Ereignisse zu sehen - von Zombie-Fußgängern bis hin zu Gebäuden, die spontan Feuer fangen, und in ikonische Städte aus aller Welt entführen sollen. "Im fertigen Spiel gibt es fünf verschiedene Gebiete, jedes einzelne mit einzigartigen Herausforderungen", so Bolman. Er kündigt außerdem eine neue Stadt an: "Wir nehmen euch mit in unsere Heimatstadt, Amsterdam, in der wir eine völlig neue Herausforderung vorstellen. Eine Tram, die vor nichts Halt macht." Auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen.