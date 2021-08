Traffic Jams: Ende August knallt es auch auf PSVR-Straßen

Dass eine Menge schief gehen kann, wenn man VR-Spielern die Leitung des Verkehrs überlässt, ist schon seit April klar. Noch furchteinflößender ist allerdings die Tatsache, dass bald sogar Spielern mit dem ungenaueren PSVR-Tracking solch eine verantwortungsvolle Aufgabe übertragen wird. Vertigo Games hat in Form eines Trailers angedroht, dass Traffic Jams am Donnerstag, 26. August auf PSVR-Besitzer losgelassen werden soll.Das skurrile Verkehrsregel-Spiel ist in Kooperation mit der Little Chicken Game Company entstanden und vermischt den gewöhnlichen Kreuzungsalltag mit Monstern und Naturkatastrophen. Für noch mehr chaotischen Spaß gibt es sogar einen Party-Modus. In diesem pfuschen offenbar bis zu vier klassische Spieler auf dem TV herum, um dem VR-Spieler das Leben schwer zu machen.