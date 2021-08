Traffic Jams: Chaotische Verkehrsregelung für PSVR umgesetzt

Die chaotische "Simulation" Traffic Jams ist ab sofort für PlayStation VR zum Preis von 19,99 € erhältlich - das haben VR-Experte Vertigo Games, Koch Media und Entwickler Little Chicken Game Company (REKT!, Track Labs) bekanntgegeben.PlayStation-Plus-Mitglieder erhalten bis zum 9. September einen Rabatt von 25 %. Traffic Jams wurde bereits Anfang des Jahres für Oculus Quest und PC-VR veröffentlicht und bietet ab heute auch schlecht ausgebildeten PSVR-Besitzern die Möglichkeit, ihre Mitmenschen an der Kreuzung ins Verderben zu winken. Dank eines Couch-Party-Modus dürfen sogar bis zu vier Freunde ohne Headset (in Fachkreisen auch "Flachfreunde" genannt) mitmachen."Traffic Jams bietet eine unterhaltsame und abgefahrene Art der Verkehrskontrolle voller unerwarteter Wendungen und verfügt über ein leicht zu erlernendes, aber schwierig zu meisterndes Gameplay, das sowohl neue als auch erfahrene VR-Spieler anspricht. Die VR-Simulation ist in einer verrückten Cartoon-Welt angesiedelt, die sich perfekt für die noch verrückteren Herausforderungen eignet, denen sich die Spieler stellen müssen und die von lästig bis geradezu unverschämt reichen. Nach der Veröffentlichung auf Oculus Quest und PC-VR im April dieses Jahres haben sowohl Spieler als auch die renommierte VR-Spielepresse bereits über ihre positiven Erfahrungen mit Traffic Jams berichtet. Das Spiel hat im Oculus-Store eine Wertung von 4 von 5 Punkten und auf Steam liegt es bei 92 % positiver Nutzerbewertungen.In der Welt von Traffic Jams sind alle Ampeln ausgefallen und nun liegt es an den Spielern, den Verkehr im Angesicht ungeheuerlicher Ereignisse und schamloser Verkehrsrowdys unter Kontrolle zu halten. Man beginnt an einer ruhigen Ecke einer Kleinstadt, doch schon bald kommen Jobangebote aus ikonischen Städten rund um den Globus, wo unhöfliche Fußgänger, ungeduldige Autofahrer und gelegentliche Meteoriten umgeleitet werden müssen, bevor ein Wutausbruch droht. Klingt einfach? Falsch gedacht! Dieses verrückte VR-Spiel bietet Monster, unnatürliche Naturkatastrophen und Spaß für bis zu vier Nicht-VR-Freunde im (Couch-)Party-Modus!Traffic Jams ist für PlayStation VR, PC-VR und Oculus Quest zum Preis von 19,99 € erhältlich und unterstützt die Cross-Buy-Option im Oculus-Store."Letztes aktuelles Video: PSVR Release Date Trailer