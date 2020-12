Bustafellows: Romantisches Krimi-Abenteuer für PC und Switch angekündigt

Screenshot - Bustafellows (PC, Switch) Screenshot - Bustafellows (PC, Switch) Screenshot - Bustafellows (PC, Switch) Screenshot - Bustafellows (PC, Switch) Screenshot - Bustafellows (PC, Switch) Screenshot - Bustafellows (PC, Switch) Screenshot - Bustafellows (PC, Switch) Screenshot - Bustafellows (PC, Switch) Screenshot - Bustafellows (PC, Switch)

PQube wird die bereits 2019 in Japan erschienene Visual Novel Bustafellows ab 85,69€ bei kaufen ) von Nippon Cultural Broadcasting Extend 2021 auch im Westen für PC und Nintendo Switch veröffentlichen. Auf Steam kann man das romantische Mystery-Adventure mit japanischem Originalton bereits auf die Wunschliste setzen. Das Charakter- und Background-Design stammt von Sumeragi Kohaku.Im Spiel gerät Protagonistin Teuta in der fiktionalen US-Metropole New Sieg in einen Strudel aus Liebe, Mord und gefährlichen Beziehungen zu fünf verdächtigen Männern. Man muss nach Hinweisen suchen, Rätsel lösen und schwierige Entscheidungen treffen, die zu unterschiedlichen Ereignissen und Spielenden führen. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer