Rustler: "Grand Theft Horse" soll auch für Konsolen erscheinen

Jutsu Games und Modus Games haben Konsolenumsetzungen der mittelalterlichen GTA-Hommage Rustler angekündigt, die sich auf dem PC derzeit im Early Access bei Steam befindet. Der Preis von 29,99 Euro ist zwar bereits bekannt, der Releasetermin jedoch noch nicht. Dennoch können Interessierte das "Grand Theft Horse" bereits als physische Version über die offizielle Webseite vorbestellen. Auf dem PC kann man im Early Access derzeit noch für 20,99 Euro auf den Sattel springen. Mit PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Switch werden alle aktuellen Konsolen-Plattformen versorgt.Angaben des Herstellers:"In Rustler schlüpfen Spieler in die Rolle des Antihelden Guy, einem Dieb, der fest entschlossen ist, das Große Turnier und den damit verbundenen Hauptpreis, die Hand der Prinzessin, für sich zu gewinnen. Bei seinem Vorhaben steht ihm zusätzlich sein Verbündeter Buddy zur Seite. Gut möglich, dass die beiden auch ein oder zwei Pferde stehlen oder gar hie und da einen Mord begehen müssen, um ihr Ziel zu erreichen. Was man eben so tun muss. Eins ist aber sicher: Sie werden einen ganzen Haufen Dinge in die Luft jagen und dann in Zeitlupe von dannen ziehen, als ob nichts gewesen wäre."Letztes aktuelles Video: Konsolen Ankündigungstrailer