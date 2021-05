Rustler: Mittelalterliche GTA-Hommage erscheint Ende August

Grand Theft Horse?! Rustler ab 29,99€ bei vorbestellen ) wird am 31. August 2021 für PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 und Nintendo Switch erscheinen. Die Konsolen-Versionen sollen auch im Einzelhandel erhältlich sein (Preis: 29,99 Euro). Aktuell befindet sich das Spiel im Early Access auf Steam.Publisher Modus Games: "In Rustler schlüpfen Spieler in die Rolle des Antihelden Guy, einem Gauner, der fest entschlossen ist, das Große Turnier und den damit verbundenen Hauptpreis, die Hand der Prinzessin, für sich zu gewinnen. Spieler sollten aufsatteln und sich vorbereiten, denn es gilt, die Herausforderungen des Großen Turniers zu bewältigen, die Bevölkerung zu terrorisieren, Kühe gen Himmel zu katapultieren und als mittelalterlicher Schläger absolutes Chaos zu stiften. (...) Der (...) Trailer zeigt neben Pferdediebstahl eine Vielzahl weiterer Verbrechen, die Protagonist Guy auf seinem Weg zum Triumph beim großen Turnier begehen wird. Auch wenn er mal nicht in eine Straftat involviert ist, sägt der Charmebolzen fleißig an den Nerven seiner Mitmenschen."